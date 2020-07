Gabriel Garko e Gabriele Rossi insieme a Roma/ Dopo 5 mesi gli attori tornano “amici”

Gabriel Garko e Gabriele Rossi avvistati dopo cinque mesi insieme. Questa volta la “coppia” è stata vista per le strade di Roma nuovamente insieme dopo cinque mesi dall’ultima volta. Lo scorso febbraio i due erano stati immortalati dal settimanale “Chi” mentre si scambiavano una mimosa e poi di loro si è persa ogni traccia al punto che si vociferava che non fossero più amici. A distanza di tempo però ecco che i due sono usciti nuovamente allo scoperto smentendo le voci di una possibile rottura anche se nessuno dei due ha confermato un possibile flirt. Sia l’attore de “L’onore e il rispetto” che l’ex concorrente del primo Grande Fratello Vip, infatti, non hanno mai né smentito né confermato la cosa dichiarandosi sempre molto restii a raccontare della propria vita privata. Nonostante tutto però Gabriel Garko e Gabriele Rossi si sono mostrati spesso in pubblico sia con le rispettive famiglie che con le amiche Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Intanto in questi giorni a lanciare nuovi possibile retroscena sui due ci ha pensato il settimanale Oggi che ha scritto: “un attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo”. Possibile che il riferimento sia proprio al bel Gabriel Garko?

Gabriel Garko e la fede al dito: “l’ho tolta perché mi hanno fatto arrabbiare”

La curiosità intorno alla vita privata di Gabriel Garko è sempre stata molto alta, visto che l’attore sex symbol è uno dei più amati dal pubblico femminile. Intanto lo scorso giugno il bel Gabriel è stato avvisato in una ristorante in compagnia di un misterioso ragazzo senza il suo amico Gabriele Rossi e la cosa ha naturalmente fatto pensare che tra i due potesse esserci stato un allontanamento. Proprio per questo motivo la notizia pubblicata dal settimanale Oggi potrebbe riguardare proprio l’attore che durante questi mesi distante dall’amico ha frequentato anche altre persone; a cominciare da Ana Bettz, ricca ereditiera, senza dimenticare l’amica Chiara Giordano. Al momento non è dato sapere di più, anche se lo scorso maggio l’attore intervistato da Barbara D’Urso ha parlato della misteriosa fede comparsa al suo dito. “La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare” – ha detto l’attore, che poco dopo ha confessato – “sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in due non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.



