Gabriel Garko e Gabriele Rossi/ Matrimonio, figli e “una casa per due”?

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono fidanzati oppure no? Ormai da un anno si parla di questa possibilità e mentre le foto che li ritraggono insieme si moltiplicano, la conferma ufficiale non è ancora arrivata e, forse non arriverà mai. Gabriel Garko è stato chiaro a riguardo spiegando bene “che quello che succede tra le sue mura domestiche non deve essere di dominio pubblico”. Fatto sta che i due sono sempre insieme, hanno fatto le vacanze insieme e sembra che siano pronti a comprare una cosa per due con tanto di stanza in più per possibili ospiti o, addirittura, come scrive il settimanale Nuovo, per l’arrivo di un possibile erede per i due attori. Ma qual è la verità? Al momento Gabriel Garko si è limitato a dire che Gabriele Rossi è più che un amico, una persona speciale con cui sta bene insieme e da qui a fare coming out il passo è breve, almeno per settimanali e gossip, che li danno addirittura come marito e marito.

GABRIEL GARKO E GABRIELE ROSSI SPOSATI?

Ad accendere il gossip è stato lo stesso Gabriel Garko che si è presentato a Domenica In per un’intervista con Mara Venier sfoggiando quello che sembra essere un anello o, meglio, una fede nuziale tanto che la stessa conduttrice ha cercato di indagare ma senza ottenere molto. L’attore conferma che l’anello non è una fede senza rivelare niente sul presunto matrimonio anche se poi lo stesso anello è comparso all’anulare di Gabriele Rossi lasciando intendere che i due si siano sposati in gran segreto magari all’estero avendo Eva Grimaldi come testimone per ricambiare il favore che il suo amico di sempre le ha fatto durante le sue nozze con Imma Battaglia. Al momento tutto tace ma Nuovo sottolinea il fatto che i due sono stati beccati con gli agenti immobiliari pronti a comprare casa insieme, una coincidenza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA