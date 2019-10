Gabriel Garko e Gabriele Rossi/ Presto la verità sul loro rapporto: amicizia o amore?

Cosa si “nasconde” dietro l’amicizia tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi? Alcuni parlano di semplice intesa tra uomini, altri invece, sostengono che tra gli attori ci sia una bella storia d’amore. Il torinese sull’argomento è sempre stato piuttosto vago, senza confermare e nemmeno smentire. È pur vero che Gabriele e Gabriel, stanno molto spesso insieme, dividendo viaggi, cene, eventi fuori dall’Italia (di recente hanno partecipato ad un Festival del Cinema in Egitto) ed anche momenti particolarmente intimi. L’attore dagli occhi di ghiaccio, proprio lo scorso giugno si era espresso a tal proposito, tra le pagine del settimanale Chi: “Gabriele? Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. Se fosse quello che la gente pensa? So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”.

Gabriel Garko ospite di Mara Venier: la verità sul rapporto con Gabriele Rossi

Proprio in queste ore Blogo, ha svelato una croccantissima news che potrebbe regalare enormi gioie agli estimatori di Gabriel Garko. Ed infatti, secondo ciò che si legge, ospite domenica del salotto di Rai1 di Mara Venier, l’attore potrebbe finalmente dire tutta la verità sul rapporto che lo lega a Gabriele Rossi. “L’appuntamento in programma fra pochi giorni sarà ancora una volta carico di ospiti e temi pronti a fare compagnia, in maniera ci si augura piacevole, al pubblico della prima rete della televisione italiana. Passiamo dunque in rassegna gli ospiti della puntata partendo da un attore protagonista in questi giorni di un pettegolezzo che riguarda la sua sfera privata. Il riferimento è Gabriel Garko a cui è stata attribuita una liaison con l’attore Gabriele Rossi, che lui definisce però solamente una grande amico. – si legge su Tv Blog – Da Mara certamente racconterà di questa storia e chiarirà le idee ai sui tanti fans rispetto a questo “spinoso” argomento”.

