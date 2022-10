Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le stelle/ Farà ‘innamorare’ Selvaggia Lucarelli?

Gabriel Garko e Giada Lini, pubblico schierato a Ballando con le stelle

La coppia formata da Gabriel Garko e Giada Lini si è dimostrata assolutamente onorata di essere riuscito a ottenere tali risultati dopo poco tempo a Ballando con le stelle, sottolineando quanto siano state difficili le prove proprie in quest’ultima settimana. Dello stesso avviso anche Giada Lini, che ha inoltre voluto sottolineare l’estrema dedizione di Gabriel e la felicità per i risultati ottenuti fino ad ora. Anche il pubblico sembra palesemente schierato; da quanto osservato sui vari profili social è evidente un forte supporto in favore della coppia che viaggia dritto verso le fasi finali della competizione.

A grandi risultati corrispondono altrettante aspettative; per la terza puntata la coppia dovrà consolidare ulteriormente il primato e dare una spinta ulteriore alla crescita e all’intesa dimostrata fino a ora. Vedremo se riusciranno anche stasera a confermare quanto di buono visto nelle prime due settimane che hanno fatto schierare tutti con loro.

Gabriel Garko è il favoritissimo alla vittoria finale di Ballando con le stelle

Per l’edizione di Ballando con le stelle 2022 Gabriel Garko e Giada Lini sono appunto considerati tra i favoriti principali per arrivare in fondo alla competizione. Dopo la prima puntata le ambizioni della coppia sono decisamente cresciute, soprattutto considerando il risultato ottenuto. Non a caso, i due hanno ottenuto 44 punti senza l’ausilio del tesoretto classificandosi secondi. Chiaramente, ogni performance positiva accresce le aspettative sui concorrenti e per la seconda edizione Garko e Lini hanno preparato qualcosa che segnasse una linea di continuità ma che allo stesso tempo donasse nuovi stimoli ed emozioni al pubblico e alla giuria. Per l’occasione, hanno scelto di rappresentare un Jive energico e dinamico. Il risultato ottenuto è stato decisamente ottimo, ben oltre le aspettative della coppia; è stato un vero e proprio tripudio di complimenti da parte della giuria, legittimati dagli applausi convinti del pubblico in studio. Rossella Erra è stata decisamente tra le più convinte, affermando in maniera perentoria di considerare l’attore il migliore fino ad ora.

La Lucarelli concorda con gli apprezzamenti anzi per “vendicarsi” del fidanzato si “dichiara” a Gabriel Garko, ma per lasciare che la coppia resti con i piedi per terra preferisce dare il proprio giudizio con ironia. Infine, da segnalare anche l’entusiasmo di Mariotto particolarmente colpito sia del risultato ottenuto che della crescita percepita. Il voto ha decretato un incredibile 47 in favore della coppia, a conferma del dominio per ora incontrastato all’interno della competizione.











