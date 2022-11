Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le Stelle/ Lui abbandona dopo l’infortunio? Ecco come stanno le cose

Gabriel Garko abbandona Ballando con le Stelle dopo l’infortunio?

Il pubblico è innamorato di Gabriel Garko e Giada Lini ed è dispiaciuto dell’infortunio a Ballando con le Stelle. Qualcuno si chiede come abbia fatto a portare avanti la coreografia con tanta classe ed eleganza non essendo nemmeno mancino. Molti follower hanno notato che il ballo non è stato per niente semplice e che l’attore sia stato coraggioso ad affrontare la prova nonostante il dolore che stava provando. Molti lo vorrebbero vincitore, altri rimproverano i maestri perché fanno coreografie difficili da campionati mondiali. È normale che poi gli allievi si fanno male. Qualche fan ha minacciato di non guardare più il programma se Garko dovesse ritirarsi. Il pubblico vorrebbe vedere ancora Garko in pista, si augura in una sua pronta guarigione.

Finora ha fatto vedere bravura, eleganza e stile e spera di vederlo in finale. Perderlo nemmeno a metà percorso sarebbe una privazione significativa per la trasmissione. Giada Lini all’inizio ha sottovalutato l’incidente di Garko, ma l’attore provava molto dolore. Mercoledì dovrà sottoporsi ad alcuni esami più dettagliati per capire se il tendine si è rotto. In questo caso il suo percorso nello show sarebbe tutto in salita. L’introduzione del Quick Step non è stata possibile prepararla. Garko dopo l’incidente non si è più ripresentato in sala prove. Gabriel e Giada hanno deciso di realizzare una coreografia teorica, riadattando l’esibizione originale. Sono state tolte le prese e tante altre figure per non affaticare il braccio infortunato, tuttavia Garko so dice pronto a tornare in pista subito dopo l’operazione di mercoledì: ce la farà?

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Gabriel Garko e Giada Lini hanno riadattato una coreografia per il loro Quick Step. La scorsa settimana l’attore ha presentato una coreografia molto complessa. Purtroppo durante le prove ha avuto un incidente alla spalla e si è esibito con un braccio solo e indossando un tutore. Carolyn ha esaltato la performance perchè al suo interno conteneva due o tre figure molto difficili. È stato apprezzato molto il ritmo che è stato sempre veloce nonostante il peso non fosse distribuito equamente. Per Selvaggia, l’incidente è stata una fortuna perchè stava andando tutto troppo bene e si rischiava di essere troppo scontati, invece come ha aggiunto Mariotto, questo guerriero ora che è ferito, ha cambiato la narrativa della storia che diventa pazzesca. Garko e Lini hanno totalizzato 42 punti che sommati al bonus di +10 punti guadagnati nella scorsa puntata, sono arrivati a 52 punti.

La scorsa settimana Garko ha ballato talmente bene che qualche giurato ha cominciato a sospettare che sapesse ballare. L’attore ha raccontato che nel 2014 è stato scelto per interpretare Rodolfo Valentino e per imparare le coreografie ha dovuto studiare ballo nove ore al giorno. Imparare una coreografia non significa saper ballare. Quando si gira un film, si imparano i passi che riguardano quella scena e se non viene bene, si ripete fino allo stop definitivo.











