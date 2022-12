Gabriel Garko e Giada Lini, finalisti di Ballando con le stelle 2022?/ Se l’infortunio non lo ferma…

Gabriel Garko e Giada Lini, coppia quasi imbattibile, nonostante l’infortunio dell’attore

Gabriel Garko e Giada Lini sono tra i candidati favoriti alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2022. Prima però dovranno superare lo step della semifinale e vincere anche gli ostacoli legati all‘infortunio che tormenta l’attore torinese. Il semifinalista di Ballando con le Stelle 2022, ormai, è alle prese con alcuni problemi al tendine da tempo, ma ciononostante non ha rinunciato alla partecipazione al talent show di Raiuno, dove ha incantato con un talento degno di un ballerino. Non sono mancate le polemiche durante il suo percorso, qualcuno infatti ha messo in dubbio il fatto che Gabriel non avesse mai danzato prima di Ballando con le Stelle, come invece aveva affermato convinto e perentorio.

Isabella e Claudio: chi sono genitori Gabriel Garko/ "Il padre sarebbe fiero di lui"

Puntata dopo puntata, performance dopo performance, il fotomodello ha messo al palo gli altri concorrenti, conquistando soprattutto la giuria. E a proposito di giuria, con Selvaggia Lucarelli ha instaurato un feeling speciale, tra provocazioni e gag (il ‘caso caffè’ su tutti) che potrebbero diventare realtà. Settimana scorsa, nonostante un braccio fuori uso, ha fatto l’impossibile raccogliendo consensi totali. “C’è un’elegante riservatezza in te e io preferisco questo”, le parole di elogio della Lucarelli.

Gabriel Garko e il coming out: "Gay da sempre"/ "Nascondermi era come ergastolo"

Gabriel Garko, i giudici lo amano: percorso scintillante a Ballando con le Stelle 2022. E la finale è dietro l’angolo…

“Ti odio e ti amo, sei impeccabile e ti detesto per questo”, gli ha detto invece Guillermo Mariotto. In un clima di esaltazione totale, Gabriel Garko si è ritrovato tra i concorrenti migliori della puntata e adesso viaggio spedito verso l’accesso alla finale di Ballando con le Stelle 2022. Ci riuscirà? Questa sera intanto la coppia si esibirà sulle note de I tuoi particolari e di Angel, due brani per mettersi a nudo e regalare emozioni. Se fino a questo momento Gabriel è stato impeccabile in pista da ballo, per quanto riguarda il suo privato è sempre rimasto piuttosto abbottonato e sulle sue.

Selvaggia Lucarelli a Gabriel Garko "Spogli una donna con una mano sola"/ Gag hot a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il fatto di essersi ricreduta sul suo conto, arrivando a capire che il suo non esporsi era una un’elegante riservatezza. E allora l’attore torinese prosegue su questa strada, con al fianco una coach che crede più che mai nelle sue capacità. Obiettivo finale alla portata e ormai dietro l’angolo. La qualificazione non dovrebbe essere a rischio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA