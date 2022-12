Gabriel Garko e il coming out: “Gay da sempre”/ “Nascondermi era come ergastolo”

Gabriel Garko e il coming out nel 2020: “Era come se fossi condannato all’ergastolo”

Da alcuni anni, ormai, Gabriel Garko ha deciso di dire basta alle menzogne e di accettare se stesso, senza nascondersi più. Lo ha fatto per la prima volta al Grande Fratello VIP, con un coming out che ha fatto discutere e che ha scosso il pubblico della tv generalista. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore aveva spiegato che vivere con una maschera addosso non era per lui più sostenibile né lontanamente sopportabile. “Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati”: in quel momento Gabriel Garko ha capito che era l’ora di mandare in archivio i finti amori e che avrebbe dovuto mostrarsi al pubblico in tutta la sua autenticità.

“Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna, come se fosse un ergastolo”. Il nome di Gabriel Garko, prima del coming out, era sempre stato accostato a grandi donne del mondo dello spettacolo. Da Manuela Arcuri ad Adua del Vesco, passando per Serena Autieri.

Gabriel Garko e il coming out al Grande Fratello VIP: doveva avere un ‘confronto’ con l’ex Adua del Vesco, ma poi…

Proprio sul set de”Il peccato e la vergogna” conosce la soubrette Manuela Arcuri e con lei inizia una breve storia d’amore. In seguito si intensificano i rumors su un flirt fugace con Serena Autieri, poi naturalmente la love story con Eva Grimaldi e poi, come dicevamo, quella con Rosalinda Cannavò, che all’epoca era conosciuta con il nome d’arte Adua De Vesco.

Due storie d’amore che si riveleranno costruite ad arte dalle case di produzione e che spingeranno sia Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò a prendere le distanze da questo tipo di iniziative. Infatti quando nel corso del 2020 Gabriel Garko entra nella casa del Grande Fratello VIP per avere un confronto con la concorrente gieffina Rosalinda Cannavò, fa coming out in diretta televisiva, spiazzando tutto il pubblico del famoso reality show.

