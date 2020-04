Gabriel Garko, foto inedita a 14 anni/ Gli haters “era prima della chirurgia..”

Pubblicità

Gabriel Garko continua ad essere una delle vittime preferite dagli haters sui social e anche un’ingenua foto di lui a 14 anni postata sui social ricordando la gioventù è finita nel mirino di tutti coloro che continuano ad accusarlo di essere ricorso troppo alla chirurgia estetica rovinandosi. Ma cosa è successo di preciso? Qualche ora fa, Gabriel Garko, spulciando un po’ tra le sue vecchie cose, ha trovato una foto di quando aveva 14 anni e così ha deciso di postarla scrivendo: “Stando a casa… trovi di tutto. foto di quando avevo 14 anni”. I tratti distintivi si notano subito, il suo sguardo, i suoi occhi e anche il suo timido sorriso, rimane il fatto che la differenza comunque c’è e si vede e non è detto che sia legata all’età, anzi.

GABRIEL GARKO IN VERSIONE 14ENNE FA DISCUTERE IL POPOLO DEI SOCIAL

Alcuni utenti che continuano a seguirlo sui social hanno subito puntato il dito mettendo a paragone la foto di lui giovane e quelle recenti mostrando quelli che potrebbero essere i risultati, non positivi, della chirurgia estetica: “Ah eri così prima che la chirurgia estetica ti rovinasse?” e altri rilanciano: “Non eri di plastica ancora qui”. Sicuramente, però, i commenti più numerosi sono quelli positivi e, in particolare, si legge tra i commenti: “Promettevi già bene”, scrive qualcuno. “Sempre bellissimo” oppure“eri già una favola allora, sei sempre bello”, “sempre il top”. La foto ha portato a casa migliaia di like in poche ore e conferma l’affetto che il pubblico, nonostante le polemiche, prova ancora per Gabriel Garko che, però, ha deciso ormai qualche anno fa, di allontanarsi dal mondo della televisione e delle fiction che tanti punti di share regalavano a Canale5 e Mediaset. Lo rivedremo presto?



