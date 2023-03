Gabriel Garko gay: coming out e fidanzato segreto/ “Dovevamo nasconderci. Condanna durata 30 anni”

Gabriel Garko e il coming out: l’attore al Grande Fratello Vip ha ammesso di essere gay. Una confessione choc, ma che in realtà si vociferava da tantissimi anni nel mondo dello spettacolo e non solo. L’attore sex symbol ad un certo punto della sua vita ha deciso però di togliersi la maschera dello “sciupafemmine” e di raccontare la sua verità con un coming out plateale davanti a milioni di telespettatori alla vigilia dei suoi 50 anni. Una scelta non facile, ma che l’attore ha fatto per se stesso come ha raccontato dalle pagine del settimanale Oggi: “un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati”. Dopo anni di escamotage, finte copertine e finti amori, l’attore ha rivelato di essersi scoperto gay dall’età di 17 anni.

Una verità di cui era a conoscenza la sua famiglia, ma che non aveva ancora confermato ed ufficializzato alla stampa. Non è stato facile per Garko vivere una vita parallela come ha raccontato: “desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa ‘condanna’: quasi un ergastolo”.

Gabriel Garko gay: la storia con l’ex storico Riccardo

Negli anni del grande successo, Gabriel Garko doveva tenere a tutti i costi nascosta la sua omosessualità. Sui giornali veniva additato come sex symbol e sciupafemmine alle prese con flirt e relazioni con bellissime donne del mondo del cinema e dello spettacolo, ma nel suo privato era innamorato di Riccardo, l’ex storico con cui ha vissuto una storia d’amore lunga 11 anni. Un amore vissuto in segreto come ha raccontato l’attore: “cercavo un posto lontano da tutti, dove poter essere me stesso… Qui eravamo liberi, anche se quando veniva qualcuno dovevamo nasconderci. Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva mezza passeggiata a poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme”.

Infine parlando dei 30 mila euro ricevuti come cachet dal GF VIP per il suo coming out, l’attore dalle pagine del Fq Magazine de Il Fatto Quotidiano ha rivelato: “avrei potuto chiedere un “botto” di soldi in più ma ho preso il cachet che prendo sempre quando vado in televisione. Anzi, di meno perché la pandemia ha imposto tagli consistenti”.











