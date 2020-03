Gabriel Garko gay? / Imma Battaglia rivela: “è libero di dire o no quello che vuole”

Si rincorrono ormai da anni le voci e le indiscrezioni su Gabriel Garko e la sua vita privata. Sul web è argomento dibattutissimo quello riguardante la sessualità dell’attore: è etero o gay? Questa la domanda ricorrente, ma la scelta di Gabriel Garko di mantenere riserbo sulla sua vita sentimentale va assolutamente rispettata, per quanto non manchino puntualmente voci sul suo conto. Ad intervenire sulla questione è stata una persona che Gabriel Garko lo conosce bene per essere da tempo la compagna dell’ex moglie dell’attore, Eva Grimaldi. Stiamo parlando ovviamente di Imma Battaglia, attivista Lgbt che nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera ha voluto spezzare una lancia a favore dell’interprete: “Gabriel ormai è anche mio amico. Ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quello che vuole“.

GABRIEL GARKO, LE PAROLE DI EVA GRIMALDI

Parole condivisibili quelle di Imma Battaglia, che con Gabriel Garko ha avuto modo di sviluppare un rapporto speciale grazie al fatto che Eva e l’ex marito sono rimasti ottimi amici, al punto che l’attrice ha scelto lui come testimone delle sue nuove nozze. Era stata proprio Eva Grimaldi, a proposito del tema di questo articolo, a commentare con la sensibilità di sempre il rapporto tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, partecipante della prima edizione del Grande Fratello Vip: “Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole“. Insomma, dichiarazioni improntate al rispetto. Com’è giusto che sia…



