Gabriel Garko “ho avuto il Covid”/ “Ora sono immune, ma metto sempre la mascherina”

Gabriel Garko a Live Non è la D’Urso fa una rivelazione choc. L’attore, dopo aver confermato la storia d’amore con Manuela Arcuri a sorpresa racconta a Barbara D’Urso di essersi ammalato di Coronavirus. “Ho avuto il covid” – dice l’attore che prosegue dicendo – “l’ho beccato anche io. Sono stato dieci giorni in quarantena, ma ora sto bene”. Garko ha poi aggiunto: “non sono stato malissimo, l’ho curato” – e precisa perchè ha preferito non raccontarlo a nessuno né tantomeno ai media. “Non l’ho detto che l’avevo preso e ho evitato di dirlo in televisione e quindi non l’ho detto” – precisa Garko e rivolgendosi a Barbara D’Urso sottolinea “ora l’ha detto tu”. Sul finale l’attore conclude dicendo: “ora sono immune, non so per quanto, ma comunque sia metto sempre la mascherina. Non vedo l’ora di fare un falò di mascherina”.

Gabriel Garko e Manuela Arcuri: è stato amore

La rivelazione di Gabriel Garko sul Coronavirus ha fatto quasi passare in secondo piano la verità sulla sua storia d’amore con Manuela Arcuri. L’attore, infatti, dopo le parole dell’attrice romana che aveva raccontato di aver avuto una vera storia d’amore con lui, ha confermato a Live non è la D’Urso le sue parole. “Tutte volte che siamo apparsi sulle copertine noi non stavamo insieme, ma abbiamo avuto una storia. Io avevo la storia con lei e fine. In quel periodo stavo attentissimo che i paparazzi non ci beccassero” – ha detto Garko confermando la storia d’amore con la Arcuri.



