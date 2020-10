Gabriel Garko, il 23enne Gaetano è il nuovo fidanzato?/ L’attore: “Non sento i…”

Gabriel Garko ricomincia da Gaetano? Libero di vivere la propria vita dopo la lunga e toccante intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nella puntata trasmessa il 4 ottobre, Gabriel Garko si mostra in compagnia di Gaetano, un 23enne napoletano che lavora all’ufficio scali di Malpensa e vive in Brianza. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola dal 7 ottobre, Garko è tornato a Roma in auto insieme a Gaetano scegliendo di vivere momentaneamente in un residence dove alloggiano anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia in attesa di finire i lavori della nuova casa invece di tornare nella sua villa a Zagarolo. Garko e Gaetano si mostrano insieme per le strade di Roma, insieme anche ad Eva Grimaldi e sul balcone del residence. Per ora, sembrerebbe che tra Gabriel e Gaetano ci sia solo una bella amicizia.

GABRIEL GARKO, DOPO LE FOTO CON GAETANO SCRIVE SU INSTAGRAM

Dopo il coming out, Gabriel Garko ha più volte ribadito che continuerà a proteggere la propria vita privata. L’attore non renderà la sua vita sentimentale pubblica e, di fronte ai numerosi gossip che stanno circolando sul suo conto, risponde pubblicando su Instagram una foto in bianco e nero. Mentre si gode il profumo della libertà, Garko scrive: “Ascoltando della bella musica, non sento i rumori esterni. Buona giornata a tutti”. Garko, dunque, sceglie il silenzio di fronte ai rumors sulla sua vita. Felice e sereno di aver raccontato tutto al proprio pubblico che lo segue ormai da anni, l’attore sceglie ancora la strada della riservatezza. Una scelta che i suoi fans apprezzano come dimostrano i tantissimi commenti pieni d’affetto che gli lasciano sui social.







