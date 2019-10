Gabriel Garko/ Il “caso” matrimonio segreto con Gabriele Rossi (Domenica In)

Gabriel Garko oggi, domenica 6 ottobre 2019, ospite a Domenica In: l’attore di Torino si racconterà tra carriera e vita privata nel salotto di Mara Venier e sono diversi gli argomenti caldi che lo riguardano. Si parlerà sicuramente del “caso” del matrimonio segreto con Gabriele Rossi: nelle ultime settimane infatti si è dibattuto molto sulle possibili nozze top secret tra i due, notizia smentita dal diretto interessato. Dopo aver sottolineato di pensare molto al matrimonio in questo periodo, Garko ha evidenziato che nel caso farebbe tutto nel silenzio e lontano da occhi indiscreti. Ma, tramite il suo profilo Instagram, ha tenuto a precisare in seguito ai rumors circolati sul web per le foto che lo ritraevano in Egitto con Rossi: «Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali». Niente fiori d’arancio, dunque, per l’artista: ma le nozze continuano a far parte dei suoi pensieri e non è da escludere che presto salirà all’altare con l’amore della sua vita…

GABRIEL GARKO: “ASSOLUTAMENTE A FAVORE DELLE UNIONI CIVILI”

Dall’amore con Eva Grimaldi passando alla relazione con Adua Del Vescovo: lo status sentimentale di Gabriel Garko ha sempre tenuto banco sui settimanali specializzati e l’attore ha spesso dovuto smentire indiscrezioni e rumors lanciati da media del settore. E non sono mancate le prese di posizione sul suo orientamento sessuale, spesso dibattuto sui social ma non solo: «So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda […] Perché la verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo», aveva dichiarato in una recente intervista. E parlando di amore, ai microfoni de Il Giornale, si era espresso così sulle unioni civili: «Sono a favore, assolutamente. Perché sono fermamente convinto che ognuno debba essere libero di amare chi gli pare».

GABRIEL GARKO, IL NUOVO PROGETTO IN RAMPA DI LANCIO

Tra gli interpreti più amati in Italia, il 47enne è impegnato in queste settimane nelle riprese de “Il Pendolo”, titolo provvisorio del film diretto da Aureliano Amadei: le riprese continueranno nel corso delle prossime settimane e alcune di queste si svolgeranno in Puglia, precisamente nel Comune di Brindisi. La pellicola, prodotta da Maiora Film, comprende anche altri volti noti del mondo dello spettacolo: basti citare tra gli altri Giulio Beranek, Alessio Lapice, Ester Pantano e Marcello Mazzerella. Per il momento non sono state rese note altre informazioni sul film, che sarà realizzato anche grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali e dell’Apulia Film Commission. Ricordiamo che Gabriel Garko è reduce dalle interpretazioni in Non è stato mio figlio, regia di Alessio Inturri e Luigi Parisi, e Lazarat Burning, regia di William Kaufman.



