Gabriel Garko, ospite oggi a Da noi a ruota Libera, si è raccontato tra carriera e vita privata: “Alcune esperienze mi hanno cambiato…”.

Tra i volti più noti della televisione italiana, complici le molteplici fiction dove è riuscito a primeggiare, nei ruoli più disparati, in qualità di protagonista; Gabriel Garko ha scelto Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini per raccontarsi tra carriera e vita privata. L’attore parte proprio da un ragionamento che unisce entrambi i mondi ma con un focus sui rapporti quotidiani: “I ruoli da cattivo mi affascinano perché sono totalmente diversi da ciò che sono; nella vita sono un buono, do sempre una possibilità a tutti e la fregatura è che mi fido un po’ troppo delle persone. Con il tempo ho capito che alcune persone mi vedono come un personaggio famoso, non una persona, qualcuno da cui prendere…”. L’attore ha dunque aggiunto: “Alcune esperienze mi hanno forgiato per farmi essere più attento su questo”.

Si arriva poi alla ‘volta buona’ di Gabriel Garko, la vittoria del titolo di uomo più bello d’Italia. Poteva essere un trampolino di lancio, e in un certo senso lo è stato, ma per un retroscena particolarmente curioso. “Non mi aspettavo la vittoria e nemmeno la volevo; volevo fare cinema, conoscere persone, agganci per Roma…”. A questo punto, il colpo di scena: “Decisi di non firmare il contratto di esclusiva, papà mi disse: ‘Sei pazzo!’… Ho sempre seguito il mio istinto”.

Gabriel Garko a Da noi a ruota libera: “Ecco il perchè del coming out al Grande Fratello Vip…”

Il racconto di Gabriel Garko prosegue e raggiunge forse i momenti più difficili, quelli dove involontariamente si trovava come in una gabbia; incastrato da un sistema che implicava non bugie, ma verità celate. “Sapevo che avrei dovuto rinunciare a qualcosa della mia vita privata per la carriera, qui entriamo in una sfera che per me è stata motivo di sofferenza. Al di fuori si vedevano tutte queste luci, da dentro vedevi le sbarre… L’ho fatto e probabilmente lo rifarei; non amo piangermi addosso”. L’attore ha poi aggiunto: “Per me il set era ed è un lavoro, non mi rendevo davvero conto della fama e del valore del mio personaggio; ero come ingabbiato, anche un po’ plasmato, non mi si permetteva di conoscere perchè avrei potuto prendere un certo potere…”.

Un momento nevralgico non per la sua carriera ma per il suo vissuto è stato sicuramente il coming out, Gabriel Garko decise di farlo in diretta tv – al Grande Fratello Vip – spiazzando il pubblico: “Quella cosa è stata vista come un pretesto per tornare in tv; lo feci in quel modo ma non mi sognavo nemmeno di farlo al GF Vip, ma in quel contesto c’era Adua e per determinate cose che stavano accadendo ho deciso di sput*anarmi per evitare che qualcun altro parlasse al posto mio…”. L’attore ha poi raccontato di essere oggi seguito da un analista per superare le esperienze del passato: “Ancora vivo delle conseguenze che mi porto da allora, faccio analisi per questo, alcune cose sono rimaste come automatismi”.