Gabriel Garko: “Il mio coming out al GF? L’ho fatto per me”/ “Rosalinda Cannavò incinta? Ecco cosa penso”

Gabriel Garko commenta il ritorno sul set dopo 7 anni: “Ecco com’è stato”

Dopo anni lontano dal set, Gabriel Garko è tornato a vestire i panni del protagonista della nuova fiction Mediaset, Se potessi dirti addio. In un’intervista rilasciata al settimanale CHI, l’attore ha spiegato com’è stato tornare a fare l’attore dopo sette anni: “È come andare in bicicletta, se ci sali dopo tanto tempo ti basta poco per imparare di nuovo come si fa”, ha esordito. “Ho avuto le stesse paure che ho ogni volta che lavoro e spero di averle sempre, perché significa che mi appassiono. Se non avessi paura vorrebbe dire che qualcosa si è spento. Questi anni mi sono serviti, perché avevo già deciso di stare lontano dalla recitazione”.

Certo, la lontananza dal set e dai riflettori gli ha dato la possibilità di riflettere e migliorare sotto vari aspetti. “Sono maturato tantissimo, – ha infatti aggiunto – ho avuto più tempo per metabolizzare, per guardarmi dentro e, oggi, sono più sicuro di me, più centrato”.

Impossibile non tornare poi sull’argomento coming out. Indimenticabile è la scena in cui, in diretta al Grande Fratello, annuncia al mondo di essere gay. Nel corso dell’intervista ha ricordato quel momento, dichiarando: “In tante famiglie si parla poco di sessualità, ed è un errore enorme. I tabù sono prima di tutto nostri, la società ne mette tanti perché fanno comodo, ma penso che ciascuno abbia i suoi. La parola normalità è una cosa stupida: quello che per me è normale magari non lo è per te”. E proprio in merito al suo coming out al GF, ha aggiunto: “Devo confessare che l’ho fatto per me stesso, non per gli altri. Ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per sé. Se fai una cosa con l’idea di essere un modello per gli altri diventi esibizionista, se le fai per te è un sentimento puro.”

Gabriel Garko ha poi commentato la notizia della gravidanza di Rosalinda Cannavò: “Sono contentissimo per lei, ci sentiamo per telefono e l’ho chiamata appena l’ho saputo, sono molto legato a lei”. Infine, alla domanda se è felice, l’attore ha così risposto: “Felice è una parola che non mi piace, direi sereno. Perché la felicità dura un attimo, la serenità è più a lungo termine”.











