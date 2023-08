Gabriel Garko, il ritorno é “Se potessi dirti addio” con Anna Safroncik/ “Come se non me ne fossi mai andato”

Gabriel Garko prepara il ritorno in TV: il nuovo progetto é la fiction “Se potessi dirti addio”

Gabriel Garko, per l’occhio pubblico il re delle fiction della TV made in Italy, si prepara per il suo ritorno in grande stile, al servizio di Se potessi dirti addio, una nuova serie TV con Anna Safroncik. L’attore dagli occhi di ghiaccio e originario di Torino, in coppia con la collega attrice dalle origini ucraine e naturalizzata italiana, si mobilita per il ritorno sul set in vista della messa in onda della prima stagione TV della nuova fiction che lo vede arruolato tra gli altri protagonisti. “Se potessi dirti addio”, prodotta da Jeki Production per la diffusione sulle reti Mediaset, verrà trasmessa in tre serate in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E nell’attesa per la messa in onda, in replica ai quesiti di una intervista ripresa da TV, Sorrisi & canzoni, l’attore fa sapere di non aver subito la lontananza dalla scene, lasciando intendere di averla voluta in parte prima del grande ritorno che, intanto, si preannuncia per lui, all’orizzonte.

La pausa dalla scene, nel suo caso, é durata sei anni, e il ritorno sul set, in vista del via alla trasmissione della fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, non é stato facile da conseguire: «Prima di ricominciare un po’ di ansia ce l’avevo, lo confesso. Mi chiedevo: “E se poi non mi ricordo niente?”», esordisce nell’intervista rivelatrice Gabriel Garko, per poi proseguire tra le altre dichiarazioni sul comeback, rivelatosi tardivo rispetto alle aspettative dell’attore: «È come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato. Ma avevo bisogno di quello stacco, l’ho voluto, l’ho cercato. In realtà volevo prendermi un paio di anni di pausa, ma poi è arrivato il Covid e i tempi si sono allungati, però sono molto contento perché sono riuscito a ritornare dove ero senza problemi, e per me questa è una grandissima vittoria».

Quello in fase di work in progress, per Gabriel Garko, non può dirsi il ritorno alla TV, dal momento che nel piccolo schermo, di recente, abbiamo visto l’attore tornare nel piccolo schermo al debutto nel ballo, tra i concorrenti a Ballando con le stelle 2023:

«Sì, e mi avete visto rompermi tutto… (l’attore si è dovuto ritirare a causa di diversi infortuni, ndr)». Tuttavia, quello che ora registra sul set della nuova fiction, rappresenta il vero ritorno televisivo: «Sì, certo -afferma l’intervistato-. Tutto il resto è un contorno, piacevolissimo, ma il mio lavoro è quello dell’attore».

Ma perché Gabriel Garko sceglie la fiction Mediaset che lo vede protagonista interprete nel cast con Anna Safroncik, come progetto iniziale del comeback?

«Perché interpreto Marcello, un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso -spiega Garko, riferendosi alla storia del suo nuovo personaggio – che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita in fondo. Lui cerca di ricrearsi una nuova esistenza, ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa. Era la proposta giusta al momento giusto». L’Intervista diventa, quindi, cosí una piccola anticipazione TV di Se potessi dirti addio, dove Marcello é il ruolo protagonista nella storia di un pianista.

Che il fascinoso Garko, dopo il trascorso in casa Rai di ballerino, stia preparando un esordio TV da musicista al servizio della fiction? «Sì, ho studiato il piano e in alcune scene sono io che suono. O meglio, ci provo. A casa ho la “sala dell’arte” in cui c’è anche un pianoforte perché mi piacerebbe imparare a suonarlo bene. Però certo, c’è bisogno di tempo: a 80 anni magari qualcosa di decente riuscirò a suonarlo!». Tra una risposta e l’altra ai quesiti nell’intervista, l’attore poi ricorda il retroscena della prima scena girata per l’attesa fiction del ritorno, con tanto di riflessione ironica:

« Eravamo in campagna e io dovevo zappare la terra. Mi sono tornati in mente tutti quei critici che di me hanno sempre scritto: “Altro che attore: quelle di Garko sono braccia rubate all’agricoltura”. Allora mi sa che avevano ragione… (ride a crepapelle)». E non é tutto. Perché in cantiere per Gabriel Garko c’é anche molto altro: «Sì (ride l’attore). Oltre a questa fiction, che è un bellissimo giallo misto a passione, con tante sorprese per lo spettatore, posso anticipare che ci rivedremo ancora in tv e poi anche in teatro».

