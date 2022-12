Gabriel Garko infortunio a Ballando con le stelle 2022: cosa si è fatto e come sta/ Si ritira perché…

Cosa si è fatto male Gabriel Garko a Ballando con le stelle 2022? Dopo il braccio anche la gamba…

Purtroppo Gabriel Garko non ci sarà nella finale di Ballando con le stelle 2022. Il concorrente che per tutti era il vincitore annunciato di questa edizione deve forzatamente lasciare la gara a causa del nuovo infortunio procuratosi la scorsa settimana. Sì, perché dopo il brutto infortunio al braccio che lo ha costretto ad una operazione immediata, Gabriel si è fatto male anche alla gamba.

A quanto pare è stato un infortunio al polpaccio ad aver messo definitivamente la parola fine alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. La stessa Milly Carlucci la scorsa settimana annunciava: “L’altro ieri è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio”.

Gabriel Garko, doppio infortunio a Ballando e addio alla gara

Pochi giorni fa Milly Carlucci annunciava un ‘grosso infortunio’ per Gabriel Garko che infatti sul palco di Ballando con le stelle 2022 non ha potuto esibirsi. La speranza rimaneva nella possibilità che la visita di controllo di lunedì portasse buone notizie e che, dunque, Gabriel tornasse in pista, anche se con movimenti limitati. Questo però non è stato possibile, motivo per il quale questa sera l’attore annuncerà il suo ritiro definitivo alla gara, proprio nel giorno della finalissima.

