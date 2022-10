Gabriel Garko, infortunio al braccio: Ballando con le Stelle a rischio/ “Preoccupati”

Gabriel Garko ha rimediato un infortunio al braccio durante le prove di Ballando con le Stelle: la sua partecipazione alla puntata di sabato 29 ottobre è adesso a rischio. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci in un video pubblicato sui canali ufficiali della trasmissione. “È stato un pomeriggio complicato. Il problema ci è apparso piuttosto serio. È a Villa Stuart, stiamo cercando di dargli supporto e conforto. I medici ci dovranno dire come gestire la situazione. Noi vorremmo rivederlo in pista, ma attendiamo gli sviluppi”, ha affermato.

La possibilità che l’attore torinese partecipi alla gara dunque dipende esclusivamente dall’esito degli esami strumentali a cui si sta sottoponendo. Nel caso in cui dovesse ritirarsi sarebbe un peccato, dato che il divo de L’Onore e il Rispetto, che danza in coppia con la ballerina professionista Giada Lini, era uno dei favoriti per la vittoria finale. In queste prime puntate infatti aveva conquistato giuria e pubblico, portando dalla sua parte il favore dei pronostici.

Gabriel Garko, infortunio al braccio: Ballando con le Stelle a rischio, cosa succede

Piove sul bagnato dunque in questa edizione di Ballando con le Stelle, con l’infortunio al braccio di Gabriel Garko che rischia di causare il primo forfait. In questa settimana però si era parlato anche della possibilità che la coppia composta da Iva Zanicchi e Samuel Peron non partecipi alla prossima puntata a causa di motivi familiari della cantante, che nelle prime puntate ha fatto molto parlare di sé. In base a quanto rivelato da Davide Maggio però si tratterebbe di un’assenza del tutto sporadica, che non è neanche certa.

Nel peggiore dei casi, insomma, sabato 29 ottobre mancherebbero all’appello due coppie. Per avere maggiori dettagli in merito, tuttavia, non resta che attendere notizie ufficiali da parte della produzione. La conduttrice Milly Carlucci da parte sua incrocia le dita affinché tutto vada per il meglio.











