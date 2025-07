Gabriel Garko infortunio, come sta? L'attore torna sul set con le stampelle: "Io sto molto meglio e tra non molto tornerò"

Incidente Gabriel Garko, l’attore torna sul set con le stampelle: “Sto molto meglio”

Nei giorni scorsi Gabriel Garko ha spaventato tutti annunciando di essere rimasto vittima di un brutto infortunio sul set di una nuova fiction. L’attore romano insieme ad Anna Safroncik sarà tra i protagonisti della serie Colpa dei Sensi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che andrà in onda in autunno su Canale 5. E proprio durante i primi giorni di riprese ha subìto un grave incidente che ha reso necessario il ricovero in ospedale e si era mostrato in sedie a rotelle.

Incidente Gabriel Garko sul set Colpa dei sensi: l'attore finisce in sedia a rotelle/ Video: "Io non mollo"

Come sta Gabriel Garko dopo l’infortunio sul set? Dopo giorni di silenzio l’attore ha postato una storia su Instagram per tranquillizzare tutti i suoi fan e non solo. “Oggi ho fatto un salto sul set per salutare Ricky Tognazzi e Simona Izzo e per capire come procedono le cose…” ha premesso l’artista a corredo di un video in cui veniva accolto e salutato da tutta la troupe. Successivamente Gabriel Garko ha rivelato come sta: “Io sto meglio e tra non molto tornerò…grazie per tutto l’affetto che avete manifestato per me in queste ore. Grazie davvero a tutti” Insomma, l’attore non molla e ce la sta mettendo tutta per tornare il prima possibile sul set.

Chi è Matia Emme, il compagno di Gabriel Garko/ "Non fa il modello e non lavora in tv"

Come sta Gabriel Garko dopo l’infortunio sul set: “Tra non molto tornerò”

Gabriel Garko è ritornato sui social dopo l’infortunio sul set di Colpa dei Sensi che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. Dopo essersi mostrato in sedia a rotelle in ospedale, Garko è tornato sui social per mostrare il suo ritorno sul set con le stampelle in un video in cui si aggira tra gli addetti ai lavori e dietro le quinte. Non è in perfetta forma ma tutto sommato sembra stare abbastanza bene e soprattutto non vede l’ora di poter ritornare sul set per girare la nuova fiction di Canale5. Attraverso le sue storie su Instagram, inoltre, ha voluto anche ringraziare tutti dai due registi alla gente comune per l’affetto e la vicinanza dimostrati.