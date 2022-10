Gabriel Garko la coppia ballerino-ballerina con Giada Lini funziona!/ Web incantato: “Divino”

Gabriel Garko, la coppia con Giada Lini a Ballando con le stelle 2022 funziona!

In molti lo danno già come papabile vincitore di Ballando con le stelle 2022 ed effettivamente Gabriel Garko ha mostrato di avere un grande talento nella danza. Nel corso della seconda puntata la giuria lo ha inondato di complimenti, dicendo di lui che potrebbe, con un po’ di studio, fare il professionista. A premiarlo di certo anche la compagnia della sua maestra Giada Lini. I due insieme formano una coppia eccezionale, come la stessa Selvaggia Lucarelli ha tenuto a specificare in diretta.

Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le stelle/ Farà 'innamorare' Selvaggia Lucarelli?

D’altronde molti credevano che Gabriel, dopo il coming out in diretta televisiva, avrebbe scelto di danzare con un uomo, eppure l’attore ha rifiutato questa possibilità. “Se me l’avessero proposto non avrei accettato”, ha anzi replicato, spiegandone poi il motivo, ovviamente ben distante da ogni tipo di discriminazione: “Volevo divertirmi ed esibirmi con una ballerina professionista”.

Selvaggia Lucarelli ci prova con Gabriel Garko: "Lo prendi un caffè con me?"/ Stoccata al fidanzato Lorenzo

Gabriel Garko, web in delirio per le sue performance a Ballando con le stelle

Una scelta che oggi si rivela vincente, visto che il ballerino sta incantando giuria e pubblico a casa grazie agli insegnamenti della sua maestra. “#GabrielGarko può piacere o non piacere, ma obiettivamente stasera come ballerino è stato fantastico. Veramente bravissimo.”, ha scritto una spettatrice dopo la sua ultima esibizione in studio. “#GabrielGarko mi dà l’idea di esser molto più sereno, in pace con se stesso e felice dopo essersi liberato dal peso che ha dovuto portare sulle spalle per anni. Sono felice per lui. Inoltre balla divinamente, il migliore di questa edizione per ora. Da 10!” ha invece tenuto a sottolineare un’altra utente. Che questa coppia sia la vincitrice annunciata di questa edizione di Ballando con le stelle?

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le stelle/ Giuria impazzita, Lucarelli: "Sei il mio preferito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA