Gabriel Garko lascia Ballando con le stelle? Come sta dopo l’infortunio/ “Tanto dolore. Questa sera…”

Come sta Gabriel Garko? Una serie di tegole si è abbattuta questa settimana su Milly Carlucci a causa di alcuni infortuni che hanno colpito i concorrenti di Ballando con le stelle. Tra i più seri c’è quello che vede protagonista Gabriel Garko che durante le prove in studio si è fatto male al braccio ed è dovuto correre in ospedale. A seguirlo costantemente il suo manager Nando Moscariello, che ha aggiornato nelle ultime ore i fan sulle condizioni dell’attore.

“Siamo tornati a Villa Stuart con Gabriel Garko. Stanotte non è stato assolutamente facile e infatti siamo tornati per un controllo. – ha raccontato su Instagram, per poi aggiungere – Adesso stiamo aspettando soprattutto e stiamo capendo se domani potrà essere in puntata. I dolori sono fortissimi e per altre notizie dobbiamo aspettare, perché potrà fare tra poco la risonanza magnetica. Perché la botta che ha preso è stata davvero molto forte. Attualmente il suo braccio è gonfissimo e non riesce a capire bene il problema dove sia. Quindi siamo in attesa di aggiornamenti. Appena avremo certezza di quello che potrà fare ve lo diremo“.

Poche ore dopo è stato però lo stesso Gabriel Garko ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando se questa sera riuscirà ad essere a Ballando con le stelle. “Siamo usciti dalla clinica e siamo andati in Rai e Giada (Lini, la sua maestra a Ballando. Ndr) è riuscita a montare una coreografia simile, ma che forse mi permetterà di farla.” ha spiegato l’attore attraverso il profilo Instagram del manager.

Ha quindi promesso che ce la metterà tutta per essere sul palco questa sera: “Io ragazzi vi prometto che ce la metterò tutta. Prendo gli antidolorifici. Oggi è stata una giornatina un po’ così perché ho avuto parecchio dolore. Però speriamo che domani non si ripeta e che vada tutto meglio. – e ha concluso – Vediamo che cosa riesco a fare!” Vedremo dunque se il dolore darà questa sera tregua a Gabriel in modo che possa esibirsi a Ballando con le stelle 2022.

