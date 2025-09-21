Gabriel Garko, dall'incidente a fine luglio al ritorno sul set di "Colpa dei sensi": le riprese della fiction finite solo pochi giorni fa

Gabriel Garko torna in televisione dopo l’incidente che lo ha visto protagonista lo scorso luglio e che ha fatto allarmare i fan, che si sono chiesti quali fossero le condizioni dell’attore. L’artista, ospite di “Da noi… A ruota libera”, si era sentito male mentre girava la nuova fiction della Mediaset, “Colpa dei sensi”. Un infortunio nel corso delle riprese per Garko, che era stato ricoverato in una clinica romana per ulteriori controlli e accertamenti. Le immagini dell’attore in barella erano state immortalate e pubblicate proprio da lui sui social e avevano presto fatto il giro del web.

Garko in quell’occasione aveva spiegato di aver avuto un piccolo infortunio, ringraziando lo staff medico e quello televisivo sul set. Non è chiaro cosa sia successo e come mai Gabriel Garko sia finito addirittura in clinica: non sono state date, infatti, troppe spiegazioni dallo stesso Garko. Molto probabilmente, considerando il fatto che poi è stato visto anche con le stampelle, potrebbe essersi trattato di un infortunio ortopedico.

Gabriel Garko sul set dopo l’incidente: “Mi sono arrampicato”

Gabriel Garko è tornato sul set dopo l’infortunio alla fine di agosto. L’attore ha pubblicato un post sui social per annunciare non solamente il suo ritorno sul lavoro: lo ha fatto infatti in grande stile, scrivendo: “Come vedete torno sul set, dopo l’infortunio, facendo una cosa semplicissima”. Nelle immagini, infatti, Gabriel Garko scala la parete di una montagna. Immancabile il commento di Simona Izzo, che lavora nella regia della fiction: “Lo abbiamo fatto arrampicare… Non si è risparmiato” ha scritto.

Terminate le riprese di “Colpa dei sensi” proprio pochi giorni fa, Gabriel Garko ha parlato della nuova fiction Mediaset descrivendola come “un’avventura, come tutte quelle con Ricky e Simona. Spero che non sia l’ultimo progetto insieme perché mi piacerebbe lavorare ancora con loro”. A breve, dunque, potremo vederlo di nuovo sul piccolo schermo nei panni di un nuovo personaggio.