Gabriel Garko “Mi hanno dato della mign*tta, gay per convenienza”/ “Ares-Gate? Ora..”

In una lunga intervista rilasciata al settimanale CHI, nel numero in edicola da domani 21 aprile, Gabriel Garko affronta i temi più delicati della sua carriera e dei gossip che lo hanno visto protagonista negli ultimi tempi. “Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica”, ha esordito l’attore torinese che intanto si prepara a tornare sul set: “Sto vagliando diverse proposte e a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich. I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere”.

E proprio sul coming out, fatto ufficialmente in diretta al Grande Fratello Vip, ha rivelato: “Negli anni mi hanno dato dell’attore di serie B, della ‘mign*tta’, del rifatto, del gay per convenienza. È assodato che il mio personaggio venga sempre visto in un altro modo e me ne accorgo ogni qual volta incontro qualcuno. È oramai un classico la frase: ‘Ti facevo diverso'”.

Gabriel Garko parla dell’Ares-Gate: “Ho detto tutta la verità”

“Il mio coming out ha solo migliorato la mia vita”, ha ammesso Gabriel Garko nella sua intervista, durante la quale ha deciso di affrontare anche un altro tema scottante: l’Ares-Gate. “Ho detto a chi di dovere tutta la verità”, ha spiegato l’attore in merito al caso della morte di Teodosio Losito di cui si è parlato anche durante la permanenza di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip. L’attore non si sbilancia sulla vicenda: “Non ho altro da aggiungere e spero che presto, nel bene o nel male, si faccia luce su questa brutta vicenda. È assurdo che la vita mi riporti, in continuazione, al passato quando io ho solamente voglia di guardare avanti”, ha infine sottolineato.

