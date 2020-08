Gabriel Garko: “Non parteciperò al Grande Fratello Vip”/ “È una fake news!”

Non si può negare che Gabriel Garko sia uno dei grandi protagonisti del gossip di questi giorni. L’attore è finito nel mirino di giornali e siti di gossip dopo lo scoop lanciato sul settimanale Chi su Gabriele Rossi avvistato con Rocco Casalino. Ma a far parlare non è solo ‘l’amicizia speciale’ di Garko con Rossi ma anche la sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. Indiscrezioni che, sino ad oggi, non avevano trovato la replica del diretto interessato che solo nelle ultime ore ha rotto il silenzio. “Non ho capito bene cosa sia successo. – ha esordito Gabriel – ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al Gf Vip… bacioni” ha concluso, smentendo dunque una volta per tutte l’indiscrezione sul suo ingresso nella Casa di Canale 5.

Gabriel Garko non entra nella Casa del GF VIP: ecco chi invece potrebbe entrare

Dunque Alfonso Signorini non è riuscito ad arruolare nel suo cast di stelle anche Gabriel Garko. Tuttavia i lavori continuano. Tanti, infatti, sono i nomi che circolano sul prossimo Grande Fratello Vip. I nomi più gettonati sono quelli di Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. A questi, proprio ieri, si è aggiunto il nome di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Finora, insomma, personaggi interessanti non mancano. Di certo mancherà Gabriel Garko, che il pubblico avrebbe però visto con piacere nella Casa di Canale 5. Vedremo nelle prossime settimane quali altri nomi ingolosiranno il pubblico del Grande Fratello Vip che, ricordiamo, partirà a settembre.



