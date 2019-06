Gabriel Garko non sta con Gabriele Rossi/ “Amico speciale! Io gay? La verità è che…”

Gabriel Garko verso i 47 anni è di nuovo innamorato. Grande mistero sul volto che si nasconde dietro la persona che occupa un posto speciale nel suo cuore. Nel frattempo, intervistato tra le pagine del settimanale Chi, si mette a nudo senza “filtri” e confida: “Sono fidanzato e penso al matrimonio”. In questo periodo, anche gli impegni lavorativi sono meno pressanti e forse, il torinese ha potuto dedicare più tempo a se stesso, valutando le priorità della vita e mettendo l’amore al primo posto. L’attore dagli occhi di ghiaccio, dopo un periodo di fortissimo stress, pare essersi riappropriato davvero della sua vita: “Dovevo essere sempre perfetto. Forte. Non erano ammesse gaffe. Ero entrato in un tunnel senza alcuna via d’uscita”. “Era come se il personaggio Gabriel Garko avesse fatto sparire la mia persona”, aggiunge dopo avere finalmente dichiarato di essere uscito da quella gabbia d’oro in cui lui stesso si era cacciato nel corso degli anni.

Gabriel Garko smentisce di stare con Gabriele Rossi

Oggi, guardandosi allo specchio, Gabriel Garko vede riflesso un “uomo sereno e consapevole”. Dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini arriva la conferma di un gossip che circolava silenziosamente da tempo: “Sono fidanzato da un po’ di tempo, ed è la prima volta che ne parlo”. Per ora non c’è una convivenza ma idee di vita ben più importanti: “In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio”. Poi il “passo indietro” per confondere le acquee (ma anche i paparazzi!): “Per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”. Nessun dettaglio sulla persona amata: “Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita”. E sul rapporto con Gabriele Rossi rivela: “E’ un amico speciale al quale tengo molto”. Sul web, si vociferava fosse gay e avessero una relazione, Garko con serenità chiarisce: “Al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda”. “La verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”.

