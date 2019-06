Gabriel Garko nudo in copertina/ Foto: “sono fidanzato, ma non convivo”

Gabriel Garko si racconta a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. L’attore, pur volendo proteggere la propria vita privata, per la prima volta, parla della nuova storia d’amore che sta vivendo da qualche tempo. Dopo aver chiuso la relazione con Adua Del Vesco, Gabriel Garlo ha ritrovato nuovamente l’amore anche se, per il momento, il nome della fortunata resta top secret. “Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”, ha spiegato l’attore al magazine diretto da Alfonso Signorini. Garko, poi, ha spiegato di far fatica a parlare deò proprio privato: “Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita. Posso solo dire che sono contento e appagato”.

GABRIEL GARKO: “AMICIZIA SPECIALE CON GABRIELE ROSSI”

Non solo amore. Nella vita di Gabriel Garko, ha particolarmente importanza anche l’amicizia. L’attore, infatti, ai microfoni del settimanale Chi, ha parlato anche del rapporto speciale che ha con il collega Gabriele Rossi con cui si concede spesso anche delle vacanze. “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone. Frequento regolarmente anche uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure“, ha spiegato Garko. Amicizia che Garko ha anche con la sua ex compagna Eva Grimaldi. L’attore ha anche parlato del matrimonio tra Eva e Imma Battaglia spiegando di come sia stato particolarmente emozionante: “È stato bellissimo, più che un matrimonio sembrava la festa vera dell’amore. Ho visto Eva realmente felice; Imma poi è una forza della natura“.







