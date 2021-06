Gabriel Garko nudo su Instagram/ Foto allo specchio e web impazzito: “Una bomba”

Gabriel Garko fa impazzire il web. Il celebre attore ha postato sul suo profilo Instagram una foto senza veli, un selfie allo specchio in cui non mostra il volto ma quasi tutto il resto. Uno scatto che ha conquistato quasi 20 mila like in poche ore, per non parlare dei tantissimi commenti ricevuti, tra colleghi noti e follower. “Stai una bomba tesoro mio”, è stato il commento dell’amica Asia Argento, “Sei fantastico!”, ha scritto un fan. C’è chi poi ha fatto dell’ironia, scrivendo “Provavo a scorrere per vedere se si vedeva altro ma niente”, e ancora chi ha notato un dimagrimento nell’attore “Scusa ma… Sei dimagrito un po’?! Non è una critica.. infatti stai benissimo così!!” Tanti sono comunque stati i commenti di apprezzamento per la perfetta forma fisica di Gabriel.

D’altronde per Gabriel Garko questo è un momento molto sereno. Dopo il coming out arrivato lo scorso ottobre , in diretta al Grande Fratello Vip, e dopo la fine della storia d’amore con il giovane fidanzato Gaetano, oggi l’attore si dedica anima e corpo ai nuovi progetti televisivi. “Sto vagliando diverse proposte e a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich – ha dichiarato di recente – I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

