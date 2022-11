Gabriel Garko, nuovi progetti dopo Ballando con le stelle/ “Un figlio? Ora dico..”

Ballando con le stelle 2022, Gabriel Garko si racconta tra vita e svolta tv dopo il comig-out: l’intervista

Dopo un tempo di lontananza dalle scene, Gabriel Garko torna a raccontarsi, mentre si direrebbe il favorito alla vittoria di Ballando con le stelle 2022. L’occasione che l’attore di fiction Ares di successo ha per parlare di sè, come uomo e artista, é un’intervista ripresa dal Corriere, in cui oltre a rivelare il peso del successo, rappresentato principalmente dall’invadenza dei supporter nel suo privato, lui spiega di avere in cantiere dei nuovi progetti, tra cui non é esclusa la paternità. Nel mezzo della sua pausa dalle scene, l’attore partecipante a Ballando con le stelle 2022 ha segnato il coming out della sua omosessualità in una ospitata TV al Grande Fratello vip 5, occasione in cui lui ha fatto visita nella Casa all’ex collega attrice Rosalinda Cannavò. Una svolta nella sua vita, dopo aver indossato delle maschere che gli stavano troppo strette: “Ad un certo punto mi sono staccato da tutto: avevo bisogno di fare chiarezza con tutto e con tutti e quindi ho preferito così. Anche in quel caso, non lo avrei fatto prima e nemmeno dopo”, ha dichiarato l’attore.

Gabriel Garko, per qualche detrattore, avrebbe dovuto anticipare la rivelazione del suo orientamento sessuale e non lo avrebbe fatto per non mettere a rischio la sua carriera di divo bello e impossibile della filmografia. Ma cosa ne pensa lui al riguardo? Qualche anno fa, a detta dell’attore “Non era il momento giusto. Da lì ho fatto un cambio di passo in generale: magari avessi avuto a vent’anni la testa di oggi. Certe cose avvengono con la maturità, è normale”. Insomma, ogni cosa arriva a suo tempo, per Gabriel Garko.

Ora lo vediamo tornare ad attivarsi sulle scene, come concorrente a Ballando con le stelle. Che siano previsti in cantiere per lui degli altri progetti? «Due molto grossi, poi un terzo a teatro- confida-. Inoltre, tra qualche mese uscirà il mio nuovo libro, un romanzo dopo la mia autobiografia, che mi piacerebbe diventasse anche un film. Amo il mio lavoro e mi piacciono le sfide, più sono grandi e più le preferisco». Tra le sue ambizioni maturate nel cassetto dei sogni, che ci sia anche il desiderio di paternità, per Gabriel Garko? Il “favorito” numero 1 alla vittoria finale di Ballando con le stelle 2022, quindi, confessa: “L’ho pensato tante volte e d’istinto direi di sì, ma la società di oggi non mi piace proprio, quindi no, al momento l’idea mi fa un po’ paura”.

