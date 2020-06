Gabriel Garko, nuovo “amico” dopo Gabriele Rossi/ Chi è? Cena e passeggiata a Roma…

La presunta crisi sentimentale di Gabriel Garko si è risolto grazie alla presenza nella sua vita di un nuovo, misterioso, amico? Il settimanale Chi ha immortalato l’attore in una delle sue poche uscite mondane in un ristorante proprio insieme ad un amico che sembra pendere dalle labbra di Gabriel Garko. Le foto lo mostrano rapito mentre l’attore gli parla al ristorante e subito dopo lo abbraccia in strada tra sorrisi complici e passeggiate. Cosa sta succedendo nella vita dell’amato attore? Nei giorni scorsi si era parlato di una crisi sentimentale che avrebbe portato Gabriel Garko a rifiutare anche il ritorno in tv sia al Grande Fratello Vip che ad una possibile nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma adesso sul suo volto è tornato il sereno forse proprio grazie a questo misterioso nuovo amico che gli sta facendo compagnia.

GABRIEL GARKO ACCANTONA LA CRISI GRAZIE AD UN NUOVO AMICO?

I due hanno cenato e poi hanno fatto una passeggiata in zona Prati mentre i paparazzi di Chi li hanno immortalati prima dentro il locale e poi anche fuori al grido di “Gabriel Garko riparte con un amico molto speciale” ma nessun dettaglio è stato rivelato sul suo accompagnatore. In molti sono pronti a scommettere che Gabriel Garko sia pronto a ricominciare da qui dopo la sua ultima, burrascosa, storia d’amore, storia di cui lui stesso ha parlato ma senza mai rivelare il nome della fortunata o del fortunato come la stampa ormai sostiene da tempo. Secondo i bene informati sembra che il rapporto altalenante era quello con l’amico e collega Gabriele Rossi.



