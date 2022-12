Gabriel Garko, nuovo infortunio a Ballando con le stelle: finale a rischio?/ Carlucci: “Ecco come sta”

Nuovo infortunio per Gabriel Garko a Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci spiega cos’è accaduto

Continuano le brutte notizie per Gabriel Garko. Quello del celebre attore a Ballando con le stelle 2022 non è stato uno dei percorsi più fortunati e continua a non esserlo vista la notizia appena lanciata da Milly Carlucci attraverso la pagina Instagram del suo programma. Purtroppo Gabriel Garko ha subito un nuovo infortunio durante le prove per la finale che andrà in onda sabato 17 dicembre su Rai1.

“Popolo di ballerini e di tutti coloro che amate Ballando con le stelle, questo programma è un grande romanzo a capitoli. – ha esordito la Carlucci su Instagram, annunciando la brutta notizia – I capitoli, però, non li controlliamo noi, succedono delle cose. Questa è una premessa per dirvi che ieri, proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subìto un infortunio.”

Come sta Gabriel Garko? Le novità in vista della finale di Ballando con le stelle

Ricordiamo che Gabriel Garko ha già subito un brutto infortunio a Ballando con le stelle a causa del quale è stato operato al braccio. Nonostante tutto, sotto antidolorifici, l’attore ha continuato la sua gara, non senza difficoltà. “Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile.”, ha continuato Milly Carlucci nel suo annuncio. Ma come sta ora Gabriel e potrà partecipare alla finale?

“Qual è lo stato d’animo di Gabriel? Combattivo come sempre. – ha spiegato la conduttrice di Ballando, aggiungendo – Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, è il nostro Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte ‘ io ce la metto tutta, ce la farò’.” Sabato dunque Gabriel sarà in pista e si comprenderà cosa l’attore riuscirà a fare. Poi “[…] lunedì capiremo meglio l’entità di tutta la situazione e come procedere in vista della finale del 23 dicembre. Ma sabato ci saremo e ci sarà Gabriel con tutto il nostro supporto e con tutto l’amore che gli possiamo dare.” ha infine spiegato la Carlucci.

