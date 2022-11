Gabriel Garko operato oggi: come sta/ “Guarigione in 3 mesi, Ballando con le Stelle…”

Gabriel Garko, in gara a “Ballando con le Stelle”, dopo l’infortunio subito durante le prove con la sua partner Giada Lini, ha dovuto ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere il problema. L’operazione, eseguita nella giornata di lunedì 7 novembre 2022, consentirà all’attore di recuperare gradualmente l’uso del braccio. Il chirurgo Giovanni Di Giacomo, in collegamento a “Storie Italiane”, su Rai Uno, ha spiegato: “Gabriel Garko ha avuto la lesione spontanea del capo lungo del bicipite. Si è distaccato un tendine, che è scivolato e si è incastrato in una puleggia. A volte questo tendine scivola oltre la puleggia e forma una pallina muscolare, dando vita al ‘segno del braccio di ferro'”.

GABRIEL GARKO E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE/ Non abbandona e balla con braccio fermo: "Bravissimo"

Chiaramente, si tratta di un danno estetico che “Gabriel non può accettare e quindi inseriremo il tendine sull’osso – si chiama tenodesi -. Stacchiamo e ripariamo in modo ottimale il tendine. Non creeremo nessun danno estetico e togliamo il dolore”.

GABRIEL GARKO OPERATO: COSA SUCCEDERÀ ORA? SI RITIRERÀ DA BALLANDO CON LE STELLE?

Sempre a “Storie Italiane”, il professor Di Giacomo si è sbilanciato anche sul futuro di Gabriel Garko a “Ballando con le Stelle”: “Abbiamo anticipato l’intervento per consentirgli di recuperare in tempo e di avere la possibilità di ballare sabato con il tutore, di cui Gabriel si potrà liberare del tutto tra 25 giorni. Per la finale confidiamo che Garko possa ballare in maniera più disinvolta”.

Gabriel Garko si ritira da Ballando con le stelle?/ "Verrò operato al tendine"

Giada Lini, presente in studio, ha domandato all’esperto come potrà muovere il braccio Gabriel Garko dopo che toglierà il tutore: “Gabriel potrà usare il braccio piano, muovendolo al di sotto dei 90 gradi ed evitando alcuni movimenti, che sono quelli più delicati, in quanto attivati dal bicipite, e che indicheremo nel dettaglio. Questo consentirà al processo di guarigione di andare a termine. Esso sarà ottimale dopo un periodo di tempo di tre mesi, ma verremo incontro alle esigenze del programma e di Gabriel Garko”.

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko, nuovi progetti dopo Ballando con le stelle/ "Un figlio? Ora dico.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA