Gabriel Garko/ “Qualcuno si spaccia per me sui social e chiede soldi: non sono io!”

Attorno a Gabriel Garko da qualche tempo a questa parte c’è un enorme interesse in merito alla sua vita privata. L’attore, di recente protagonista di una intervista per Domenica In, aveva tuttavia ribadito la sua intenzione di mantenere privata una parte importante della sua vita, senza quindi rivelare nulla di più rispetto alla sua amicizia speciale con il collega Gabriele Rossi, che ha definito tuttavia solo un amico importante. Oggi Gabriel torna protagonista sui social ma per una vicenda del tutto differente che ha a che fare con una presunta truffa in atto sui social. Con un post pubblicato nel primo pomeriggio su Instagram, Garko ha fatto sapere dell’esistenza di un soggetto che, spacciandosi per lui, avrebbe chiesto in maniera illecita dei soldi. “Buongiorno a tutti, sono stato informato da diverse persone che c’è qualcuno che si spaccia per me, addirittura chiedendo soldi in prestito”, si legge nella foto postata nel suo profilo social. Gabriel Garko ha voluto precisare che “oltre a questo profilo che gestisco personalmente, io non ne uso altri… chiunque decidesse di rispondere ad altri profili con il mio nome oltre che a questo, è libero di farlo… sapendo che dietro non ci sono io… uno di questi che farò bloccare è gabrielgarko_official.1, quel .1 è di troppo…”, ha spiegato.

GABRIEL GARKO, COMUNICAZIONE SUI SOCIAL

Alla comunicazione importante giunta via social da Gabriel Garko non sono mancati i commenti, tra cui quello della collega e comica Virginia Raffaele che ha tentato a suo modo di smorzare la notizia commentando con la sua consueta ironia: “Quindi quelle 50 euro me le ridai tu?”. Tuttavia, in tanti hanno ignorato la comunicazione dell’attore per continuare ad interessarsi alla sua vita privata: “La notizia del tuo matrimonio riportata dai giornali è reale?”, ha domandato una follower. Il riferimento è proprio alla fede indossata dall’attore, anche se lo stesso nel salotto domenicale di Mara Venier nei giorni scorsi aveva specificato di essere innamorato ma non sposato, almeno per il momento. Il caso segnalato da Garko, purtroppo, non è isolato. La trasmissione Chi l’ha visto per mesi si è occupata delle truffe a carico di donne indifese e non solo. Tra le varie vittime ignare, anche l’attore Maurizio Aiello, le cui foto erano state usate, in quel caso per adescare donne e, probabilmente, chiedere loro anche del denaro.





