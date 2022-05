Gabriel Garko rivela “Gay da sempre”/ Attacca l’ex Manuela Arcuri…

Gabriel Garko si racconta a cuore aperto, dopo il coming-out: l’intervista

Dopo alcuni interventi in TV in cui ha fatto coming-out sulla sua omosessualità, tenuta top-secret per anni al fine di mantenere la maschera di eterno divo latin-lover e sciupafemmine, in quanto schiavo delle logiche di marketing legato allo showbiz, Gabriel Garko torna a raccontarsi a cuore aperto e non si risparmia una frecciatina per Manuela Arcuri. In un’ospitata TV registrata al Grande fratello vip 5 sorprendeva la collega attrice Rosalinda Cannavò, in una visita nella Casa dei vipponi, in cui dichiarava di voler svelare il suo segreto di Pulcinella, che in una successiva intervista a Verissimo si sarebbe poi rivelata la sua omosessualità. E in un nuovo intervento concesso tra le pagine di Oggi -nel numero in edicola dal 12 maggio 2022- Garko rimarca di aver tenuto nascosto a lungo il suo lato più intimo. Per mantenere la fama di divo bello e tenebroso delle fiction di successo, l’attore dagli occhi di ghiaccio si è sentito prigioniero del mondo dello spettacolo, dal momento che sentiva di dover nascondere il suo essere gay da sempre. “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto -dichiara il divo 49enne, al magazine-, duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo”.

Ad un certo punto della sua vita, ha deciso, ben 17 anni fa, di trasferirsi in una villa sita a Zagarolo (comune di Roma), con l’intento di mantenere intatta la sua privacy. Nella sua residenza ha avuto modo di viversi la sua prima grande storia d’amore, con un ragazzo “not important people”, di nome Riccardo. Quest’ultimo, però, in presenza di amici di Gabriel Garko, si vedeva però costretto a mostrarsi in atteggiamenti amichevoli con il divo delle fiction, dal momento che l’orientamento sessuale del vip non era ancora notizia di dominio pubblico.

Gabriel Garko replica all’ex Manuela Arcuri

Nel corso dell’intervista, inoltre, Gabriel Garko destina non troppo velatamente un affondo a Manuela Arcuri, che di recente, anche ai microfoni di Verissimo, ha assicurato di aver vissuto una storia d’amore intensa e passionale con il divo delle fiction Mediaset. In replica all’ex storica, quindi, Garko sembra tacciare l’attrice di essere ancora vincolata a delle dinamiche legate allo showbiz, rispetto alla montatura ad arte di alcune lovestory patinate, per mera visibilità: “Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto”. E una domanda sorge ora spontanea: Gabriel Garko è single? L’attore assicura di fare ormai coppia fissa, da almeno un anno, con Matia, un ragazzo 26enne non famoso. Da parte dell’attore, inoltre, c’è il desiderio di poter avere un bambino e di concretizzare il sogno della convivenza con la sua dolce metà.

