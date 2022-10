Gabriel Garko sapeva già ballarel?/ Una vecchia intervista lo “inchioda” ma…

Gabriel Garko, passato da “ballerino”? I sospetti del pubblico di Ballando con le Stelle 2022

Gabriel Garko ha detto la verità a Ballando con le Stelle 2022 quando ha assicurato ai giudici di non aver mai ballato nella sua vita? Zazzaroni e colleghi sono rimasti impressionati da quella che è apparsa come una vera e propria dote naturale, anche se qualche internauta particolarmente attento al passato dell’attore ha fatto notare diverse incongruenze. Infatti nel 2013, in una intervista rilasciata al magazine Tv, Sorrisi e Canzoni, Garko aveva dichiarato di essere molto a suo agio in pista da ballo.

All’epoca era protagonista della fiction Mediaset su Rodolfo Valentino, seduttore ed eccellente ballerino, e Gabriel commentò: “Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo”.

Gabriel Garko: “Ballare? Ho sempre fatto il cretino in discoteca”

Non proprio una bugia, quindi, ma quasi. Gabriel Garko non ha mai ballato a livello professionistico, ma nell’occasione delle riprese della fiction, ha dovuto allenarsi duramente. La settimana scorsa, tuttavia, aveva detto il contrario: “Ho una buona memoria. Imparo la coreografia a memoria. Imparo quello e cerco di interpretarlo però non ho mai ballato”. Tornando all’esperienza del 2013, a proposito del personaggio protagonista aggiunse: “Lui era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta”.

