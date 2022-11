Gabriel Garko si ritira con Giada Lini da Ballando con le stelle?/ Resta a rischio eliminazione

Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le stelle 2022: il dolore non passa

Il pubblico è estasiato da Garko Garko, con Giada Lini a Ballando con le stelle, in molti si domandano come faccia a ballare e a mantenere una postura dritta nonostante abbia il dolore al braccio e oltretutto immobilizzato. Una domanda che negli ultimi giorni ha iniziato a spopolare sul web. Molti sono dispiaciuti per quello che gli è successo, è talentuoso e il risultato potrebbe essere compromesso dall’incidente. Di più non può fare è ammirevole il suo coraggio e la sua professionalità. Dopo cinque giorni dall’operazione è riuscito a ballare, non è da tutti. Tanti follower sperano che vinca Ballando, ma ancora non si sa quanto il tutore possa invalidare le coreografie.

Qualcuno teme che possa ritirarsi e disputare poi lo spareggio che sarebbe un problema perché tanti sperano di rivedere in gara la Costamagna. Finora Gabriel e Giada hanno ballato Valzer, Jive, Rumba, Quick, Moderno e Charleston. Ora sarebbe bello vederli ballare un Tango così da permette a Gabriel di riposare il braccio e continuare ad emozionare il suo pubblico.

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle Gabriel Garko e Giada Lini hanno presentato un Charleston. Per Selvaggia l’attore è stato penalizzato dal suo stato fisico, bisogna pensare se essere troppi generosi o troppo severi. Carolyn si è complimentata con Giada per aver realizzato una coreografia leggera togliendo molti passi difficili. Canino si è meravigliato come Garko abbia reagito all’operazione, lui con 37 di febbre non risponde nemmeno al telefono.

Ha capito che si è esibito solo per restare in gara. Zazzaroni l’ha buttata sul sarcasmo dicendo di aver visto un musical in un reparto di ortopedia. Per Mariotto l’attore ha il swing, è arrivato a Ballando ed è riuscito a piacere a tutti. La giuria si è mantenuta molto bassa con i voti, solo Mariotto ha voluto aiutare la coppia dando un 10. Alla fine Garko-Lini hanno totalizzato 33 punti. Per fortuna Alberto Matano gli ha dato il tesoretto di 25 punti portandoli a 58 punti e salvandoli dallo spareggio.

Nonostante l’operazione al braccio Gabriel Garko…

Lunedì scorso l’attore Gabriel Garko è stato operato al braccio in anestesia totale. Non è stata una passeggiata e il post-operatorio è stato molto sofferto. Dovrà portare il tutore per altri venticinque giorni. Gabriel ha sentito molto dolore. Durante la settimana Giada ha lavorato sulle coreografie con la speranza che la volontà del suo allievo sia retta dal suo fisico. Giovedì non è stata una giornata facile, Gabriel aveva poche forze e ancora non si era ripreso dall’anestesia. Non è mai soddisfatto di quello che porta a casa, quando ha un problema cerca di sminuirlo e tenerselo per sé andando avanti.

Venerdì ci sono state le ultime prove. Non potersi allenare come Gabriel vorrebbe lo fa soffrire. Ballare sabato sera è stato più difficile delle altre volte. Nonostante ce l’ha messa tutta, le forze gli hanno ceduto. Al centro della pista non è stato possibile fare l’allenamento, non è stata una questione di volontà ma è il fisico che ha ceduto. Sabato sera ha ballato solo per rimanere in gara.











