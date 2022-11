Gabriel Garko si ritira da Ballando con le stelle?/ “Verrò operato al tendine”

Gabriel Garko addio a Ballando con le stelle? Le sue dichiarazioni

Gabriel Garko, la scorsa settimana, si è infortunato il braccio e la sua partecipazione a Ballando con le stelle era stata messa in pausa. I fan da giorni cercano di capire se l’attore deciderà di ritirarsi dal talent show condotto da Milly Carlucci oppure di rimanere nonostante tutto.

La risposta a tale domanda arriva dallo stesso Gabriel Garko che fa sapere: “La settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato. Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso, quindi continua a tirare. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”. L’attore, nonostante l’operazione, ha voglia di tornare sul palco affianco alla sua partner Giada Lini. Ovviamente la decisione definitiva dipenderà comunque dalle condizioni di salute dell’attore e dal parere dei giudici.

Gabriel Garko tra nuovi progetti e voglia di paternità: le sue parole

Gabriel Garko sta partecipando a Ballando con le stelle dopo un lungo periodo lontano dai riflettori. L’attore, in un’intervista ripresa dal Corriere, rivela quali sono i suoi progetti in cantiere: “Due molto grossi, poi un terzo a teatro- confida-. Inoltre, tra qualche mese uscirà il mio nuovo libro, un romanzo dopo la mia autobiografia, che mi piacerebbe diventasse anche un film. Amo il mio lavoro e mi piacciono le sfide, più sono grandi e più le preferisco”. L’attore non ha, dunque, rinunciato al grande schermo.

Gabriel Garko rivela di avere un grande desiderio, quello della paternità anche se: “L’ho pensato tante volte e d’istinto direi di sì, ma la società di oggi non mi piace proprio, quindi no, al momento l’idea mi fa un po’ paura”. Dunque, per ora l’attore non riesce a pensare di avere un figlio a causa dei pregiudizi che ancora oggi infettano la società.











