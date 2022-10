Gabriel Garko, “Sono stato molestato a 16 anni”/ La dichiarazione choc che…

Gabriel Garko e il racconto choc: “A 16 anni sono stato molestato e…”

Gabriel Garko ha vissuto un momento drammatico nella sua vita. Ospite a Verissimo, l’attore aveva spiazzato tutti rivelando di aver subito delle molestie quando era bambino. Gabriel aveva solo 9 anni, ma gli abusi sono continuati anche negli anni successivi. Per lui non è stato facile raccontare quello che ha dovuto vivere da ragazzino e di cui erano ignari anche i genitori: “Mi è capitata la prima volta quando avevo 9 anni, però non è stata una molestia arrivata alla fine. Diverse volte mi è successo, anche avvicinamenti particolari… Quella volta è stata la volta un po’ più violenta”. Quando sua madre è venuta al corrente di quello che era successo con l’uscita del suo libro, Gabriel Garko ha dichiarato: “Anche mia mamma è rimasta un po’ così e mi ha chiesto”.

Gabriel Garko aveva poi aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda spiegando che l’uomo che l’aveva molestato era sposato e con figli: “Sono stato molestato da un uomo quando avevo 16 anni. Quell’episodio non l’ho voluto raccontare per fare la vittima perché immagino sia successo un po’ a tutti… Sono andato avanti per la mia strada. Io all’epoca avevo 16 anni, lui aveva 40 anni, era sposato con figli. Io nel libro l’ho voluto scrivere perché si tende a mettere un po’ al sicuro le persone sposate con figli perché improvvisamente sono diventati “normali”. Volevo denunciare il fatto che la normalità, che è una parola che odio, è soggettiva non oggettiva”.

Perché Gabriel Garko ha deciso di non ballare con un uomo?

Gabriel Garko ha deciso di ballare con una donna a Ballando con le stelle. Una presa di posizione diversa da Alex Di Giorgio che invece ha voluto cimentarsi in questa avventura con un ballerino omosessuale. In un’intervista a Vanity Fair, Gabriel Garko ha spiegato la sua scelta: “Non per discriminazione, ma perché la mia partecipazione al programma ha un altro scopo: volevo divertirmi ed esibirmi con una ballerina professionista”. Lo scorso luglio Gabriel Garko ha compiuto 50 anni e a tal proposito ha dichiarato: “Mi sento più maturo, ho cambiato il mio modo di affrontare le cose e ho scoperto che l’obiettivo più importante non è la felicità, che va e viene, ma la serenità. Sto cercando di raggiungerla”.

Gabriel Garko mancava dalla tv da un po’ di anni. Dopo la partecipazione alle serie di successo Mediaset, Gabriel sembrava aver abbandonato la televisione. Di recente era apparso al Grande Fratello Vip per fare coming out lasciandosi così alle spalle un passato che lo aveva ferito. Sul suo ritorno in televisione ammette: “È da un po’ che manco dalla tv, e sinceramente iniziavo a sentire la mancanza del set. Ora ritorno a Ballando con le stelle e con altri progetti. Intanto mi butto sulla pista, mi metto in gioco e alla prova in una disciplina che non ho mai praticato: se prima studiavo un personaggio da interpretare, adesso mi concentro su di me. E darò il massimo”.











