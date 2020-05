Gabriel Garko/ “Stasera le fettuccine provocavano… io me le sono magnate”

Pubblicità

Gabriel Garko è una buona forchetta e non sa dire di no ad un piatto di fettuccine. Citando una famosa frase di Alberto Sordi, specifica che la colpa non è sua. “Stasera le fettuccine provocavano.. e io me le sono magnate“, scrive. Uno scatto privato, quasi inedito, se si pensa che di solito l’attore preferisce mostrarsi a petto nudo o farsi un bel primo piano. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla messa in onda, tutte le fan in questi giorni continuano a seguirlo in tv grazie alla replica della sua fiction di successo, L’onore e il rispetto. Il motivo è semplice: non solo la bravura di Garko nell’interpretare il mafioso pentito, ma anche una particolare scena in cui, ricorda una fan, al suo personaggio casca l’asciugamano. Qualcun altro invece ha notato che nello scatto dell’artista è presente una bottiglia di vino argentino.

Gabriel Garko, il duello con Donatella Versace/Virginia Raffaele

Com’era Gabriel Garko da bambino? Di sicuro un ribelle incontenibile. Lo ha svelato l’attore durante un’ospitata da Virginia Raffaele, in occasione del suo show più di grido. Oggi, lunedì 25 maggio 2020, Rai 2 trasmetterà Facciamo che io ero… un’altra volta. Dove sarà possibile rivedere Garko al cospetto della finta Donatella Versace, che lo ha voluto al suo Late Show. “C’è stato un periodo che negli anni ottanta o giù di lì andavano di moda i gonnelloni, quelli lunghi, che portavano le donne. Io attorno ai 5 anni li tiravo giù“, ha confessato in quell’occasione, “e quindi mia madre ha pensato bene di mettermi il guinzaglio”. Un po’ come quello usato dalla finta stilista per tenere legato uno dei ballerini. Il discorso si è diretto poi verso la gelosia: Garko non apprezza la gelosia stupida, quella che non porta a nulla. All’epoca Garko aveva ancora una relazione con Adua Del Vecchio, la fidanzata storica, e il riferimento è proprio alla loro relazione. La stilista poi gli mostra due foto, entrambe con Adua, dice lei. In realtà nel primo scatto l’attore è con Sarah Ferguson e solo nel secondo è con la sua ex dolce metà.

Video, il duetto con Donatella Versace/Virginia Raffaele





