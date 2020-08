Gabriel Garko su Gabriele Rossi e Rocco Casalino/ “Single”: la reazione al gossip!

“Quella con Gabriele Rossi è un’amicizia speciale”. Così Gabriel Garko, ospite di Mara Venier a Domenica In, aveva definito il rapporto con l’attore. Nulla di più, nulla di meno. Eppure le voci che la loro sia (o sia stata) più di un’amicizia corrono ormai da tempo. Ecco perché tanti si sono chiesti quale sia stata la sua reazione di fronte alle foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, che vedono proprio Gabriele Rossi tra le braccia di Rocco Casalino. Gabriel e Gabriele, solo pochi giorni fa, sono stati avvistati a cena insieme, alimentando le voci di un riavvicinamento dopo alcuni mesi di lontananza. Eppure le foto con Casalino aprono inevitabilmente un nuovo capitolo. Cosa ne pensa allora Garko?

Gabriel Garko, la reazione al gossip su Gabriele Rossi

Proprio in concomitanza all’uscita delle prime anticipazioni del settimanale di Alfonso Signorini, lanciate da Dagospia, Gabriel Garko ha postato una sua foto su Instagram. Si tratta di un primo piano, anche se ad attirare l’attenzione è la didascalia della foto. “Ma dove sei??? Oggi???” scrive Garko con tanto di cuore rosso; poi tra gli hashtag ecco spuntare un “#single”. È chiaro che questo faccia riferimento proprio alla sua attuale situazione sentimentale, che l’attore pare abbia voluto chiarire una volta per tutte anche di fronte ai gossip degli ultimi giorni. Sembra, dunque, che quello con Gabriele Rossi per Garko sia un capitolo definitivamente chiuso, almeno fino al prossimo gossip.





