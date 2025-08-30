Gabriel Garko è tornato sul set di Colpa dei sensi dopo l'infortunio subito a luglio, ma il lavoro inizia subito con una grande difficoltà: video

Gabriel Garko si è finalmente ripreso dall’infortunio ed è tornato sul set. L’attore è uno dei protagonisti di Colpa dei sensi, ma lo scorso primo luglio è stato costretto ad uno stop forzato a causa di un brutto infortunio. E, infatti, poco dopo ecco apparire sul suo profilo Instagram un video in cui l’attore si è mostrato in ospedale, seduto su una sedia a rotelle, spiegando di aver dovuto subire un intervento. Trascorsi due mesi, l’attore è tornato in piedi e pronto a riprendere i lavori sul set e lo ha annunciato con una storia pubblicata su Instagram.

“Sono tornato sul set e tra poco vi farò vedere cosa ho dovuto fare”: ha scritto l’attore su Instagram, annunciando un video poi pubblicato pochi istanti dopo. Nel filmato, Garko è proprio sul set ma impegnato in una scena non solo complicata, ma anche pericolosa.

Il video mostra infatti Gabriel Garko intento ad indossare un’imbracatura per arrampicarsi poi su una parete rocciosa particolarmente ripida e sicuramente non facile. Una scena molto complicata, ancor di più per chi arriva da un infortunio come quello dell’attore. Motivo per il quale il video ha scatenato l’ammirazione dei tantissimi fan di Gabriel Garko, che hanno inondato il suo profilo Instagram di commenti positivi. Tanti sono stati, infatti, i follower che hanno gioito della sua guarigione: “Qualunque cosa tu faccia sono sicura sia un successo… la cosa più bella è vederti di nuovo in salute… grazie di condividere pezzetti di vita con noi”, ha scritto una utente; ma c’è anche chi lo ha invitato a stare attento: “Gabriel sei una forza della natura, però cautela mi raccomando!”. Non resta ora che attendere il suo ritorno sul piccolo schermo.

