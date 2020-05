Gabriel Garko travolto dagli insulti/ Foto hot scatena haters: “Vecchio, fai schifo”

Pubblicità

Gabriel Garko è come sempre al centro di polemiche e commenti poco gentili. Non è la prima volta e forse non sarà l’ultima, fatto sta che l’attore sembra sempre molto colpito quando finisce al centro del gossip non per le sue doti di attore ma per una serie di commenti che lo travolgono qualsiasi sia la sua uscita. Se qualche anno fa è stato preso di mira al Festival di Sanremo per via del suo volto un po’ cambiato forse per l’età, forse per una serie di ritocchini, mai ammessi, e fatti male, e per la sua poca flessibilità leggendo i copioni per la presentazione dei cantanti, oggi, invece, è di nuovo il suo aspetto fisico a finire nel mirino. La quarantena sicuramente ha fatto venire a galla i difetti nascosti di tutti, ma cosa ha fatto Gabriel Garko questa volta?

GABRIEL GARKO TRAVOLTO DAGLI INSULTI SUI SOCIAL

A finire nel mirino è la foto che ha pubblicato ieri sera per augurare la buona notte ai suoi fan mostrandosi in penombra e con il petto nudo. Molte fan di Gabriel Garko hanno gradito lo spettacolo ma altri ancora hanno preso di mira l’attore insultandolo: “Gabriel ti sei invecchiato parecchio”, “Fai schifo”, “Sei vecchio ormai, cambia posa”. In un primo momento l’attore ha risposto a tono al grido di: “Toccherà anche a te” ma questo non ha placato l’odio che lo ha letteralmente travolto: “Sinceramente… fai schifo” ottenendo poi un’altra risposta: “Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede… per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona .La ringrazio e preghi anche per me”. A questo punto la diatriba è andata avanti ma l’attore si è tirato indietro mentre il suo pubblico si è diviso, quando smetterà quest’odio nei confronti di Gabriel Garko si chiede qualcuno?

Ecco il post che ha fatto discutere:





