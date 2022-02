Gabriel Garko, un figlio con il nuovo fidanzato Matia Emme?/ “Mi piacerebbe tanto”

Diverso tempo fa Gabriel Garko ha annunciato di avere un nuovo compagno Matia Emme che, come rivelato dall’attore stesso, non fa parte del mondo dello spettacolo dicendo: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello”.

L’attore con la nuova relazione ha più volte ammesso di essere rinato e non nasconde quello che è uno tra i suoi più grandi desideri: diventare padre “Mi piacerebbe tanto. È un sogno che nutro da tanto tempo. La persona giusta è accanto a me”.

Gabriel Garko rinato con il suo nuovo fidanzato Matia Emme

Gabriel Garko a trovato la felicità accanto a Matia Emme riprendendo in considerazione di diventare padre, anche se, ammette: “Avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà”.

Gabriel Garko e Matia Emme sono stati paparazzati dai fotografi di Chi durante una giornata di shopping e Gabriele Parpiglia ha rivelato come l’attore sia davvero rinato: “Gabriel Garko sta scegliendo con accuratezza le proposte di lavoro. Rifilando molti no è aspettando che si sblocchi un progetto negli Stati Uniti. Inoltre ha un film nel cassetto e vorrebbe debuttare come regista”.

