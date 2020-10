Gabriel Garko/ “Una storia importante? Riccardo, insieme per 11 anni ma poi..”

Gabriel Garko ha indossato una maschera così a lungo che alla fine si è calato nel personaggio. Con queste parole l’attore racconta a Verissimo quella che è stata la sua vita e, soprattutto, quello che ha significato per lui mentire per anni fingendosi etero e circondandosi di donne e storie d’amore finte. Il momento tanto atteso e annunciato da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip è finalmente arrivato e nessuno vuole perdersi l’appuntamento del 3 ottobre con Verissimo, trasmissione in cui Gabriel Garko tornerà sul tema del suo comig out e rivelerà le cause e le ragioni che lo hanno spinto a mentire e nascondersi. Per chi non avesse seguito la rivelazione dell’attore nel prime time di Canale5 al Grande Fratello Vip 2020 quando ha letto una lunga lettera indirizzata ad Adua del Vesco, sua ex fidanzata, parlando del bambino che è stato sempre dentro di lui e che finalmente adesso ha ritrovato e vuole portare con sé tenendolo per mano. Quel bambino è proprio il Gabriel Garko che il pubblico non ha mai conosciuto, quello che ama gli uomini e che è lontano dalla maschera di latin lover e sex symbol che per anni si è tenuto addosso. Adesso ha preso in mano la sua vita e dopo il Festival di Sanremo ha deciso di allontanarsi dalla tv e dal set proprio per vivere i suoi anni intensamente e la sua vita come ha sempre desiderato.

GABRIEL GARKO RACCONTA DI GABRIELE ROSSI ED EVA GRIMALDI MA…

Il suo racconto nel salotto di Silvia Toffanin continua poi passando dalle sue relazioni importanti. L’uomo più importante della sua vita è stato Riccardo, una relazione lunga e importante, una persona con la quale ha condiviso la sua vita per 11 anni tra bugie, sotterfugi ed escamotage per cercare di non farsi vedere insieme e di non far venire fuori la loro storia. Garko alla fine conferma anche la sua relazione con Gabriele Rossi, una storia che è però finita e che ha dato vita ad un’amicizia forse più intensa dell’amore stesso. Infine, l’attore dice parole bellissime anche per Eva Grimaldi con la quale ha avuto un rapporto intenso a cui mancava solo il sesso, l’unica donna che avrebbe potuto sposare. Cos’altro rivelerà oggi pomeriggio Gabriel Garko?



