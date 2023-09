Gabriel Guevara arrestato a Venezia/ Attore idolo delle teenagers è accusato di violenza sessuale

Gabriel Guavara è stato arrestato a Venezia, dove si trovava per partecipare alla Mostra del Cinema. L’attore di “Skam” e “Culpa Mia”, idolo delle teenagers, è secondo quanto riportato da Tpi accusato di violenza sessuale e su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. Il programma dell’evento prevedeva che fosse protagonista di una conferenza stampa e di una premiazione, ma tutto è saltato proprio in virtù del fermo.

Il ventiduenne inizialmente aveva pubblicato diversi foto e video del suo soggiorno in Italia, poi il vuoto. I suoi oltre 6 milioni di followers sono apparsi subito preoccupati per la sua assenza, prima di scoprire il risvolto della vicenda. L’attore presumibilmente si trova adesso in carcere in attesa della convalida della corte d’appello e dell’estradizione. In merito all’ipotesi di reato che pende su di lui non si hanno ulteriori dettagli, ma pare che le accuse arrivino dalla Francia. La questione fino a questo momento non era stata resa nota al pubblico.

Gabriel Guevara arrestato a Venezia: la mamma rompe il silenzio

A rompere il silenzio nelle scorse ore è stata Marlene Mourreau, modella nonché mamma di Gabriel Guevara, l’attore arrestato a Venezia. La donna ha affermato di non sentire il figlio da giorni e di non essere a conoscenza di nulla. È sicura tuttavia che si tratti di un equivoco. “Se mio figlio è stato arrestato a Venezia? No, è una bugia”, ha commentato dopo essere stata contattata dall’emittente televisiva Telecinco.

E ha aggiunto: “Mio figlio non ha più messo piede in Francia da quando era piccolino. Ho parlato con lui questa settimana. Ora non so dov’è, sono venuta a Madrid ieri, ma non parlo con lui tutti i giorni. Un’accusa di violenza sessuale? No, non ha mai fatto niente con nessuna. Non è più tornato in Francia, non va in Francia da quando studiava lì e aveva 12 anni”.

