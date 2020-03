Gabriel Jesus alla Juventus?/ Calciomercato, ecco un altro grande nome per l’attacco

Gabriel Jesus è un altro nome che viene accostato al calciomercato Juventus. Ne parla Tuttosport: il ventiduenne brasiliano sarebbe ideale per il gioco di Maurizio Sarri, un centravanti di movimento che all’occorrenza sa anche agire come rifinitore (in particolare Tite lo utilizza in questo modo, scambiandogli la posizione con Roberto Firmino nelle partite del Brasile). Dal Manchester City quest’estate potrebbero essere tante le occasioni: come sappiamo, in attesa della sentenza sul ricorso la squadra inglese è stata estromessa dalle coppe europee e dunque qualche giocatore potrebbe decidere di partire. Gabriel Jesus a dirla tutta è stato uno dei primi a giurare fedeltà al club; questo però non significa che tra qualche mese ci possa essere uno scenario diverso all’Etihad, ed eventualmente anche la società dovrà prendere qualche decisione in merito.

Il problema di un eventuale acquisto di Gabriel Jesus, da parte della Juventus e della concorrenza, è la posizione dell’attaccante brasiliano: sappiamo che al termine della stagione Sergio Aguero lascerà il Manchester City per tornare in Argentina, e questo inevitabilmente libera uno spazio nel reparto offensivo. La società sta cercando un sostituto, ma alla fine il profilo potrebbe rispondere proprio al verdeoro che è già in casa: un attaccante che, pure alternandosi con il Kun e partendo spesso dalla panchina, ha garantito 63 gol in 139 partite con la maglia degli Sky Blues. Dunque un centravanti prolifico, che lanciato come titolare fisso potrebbe aumentare le sue cifre: per questo la Juventus non avrà gioco facile nell’acquistarlo, l’aiuto potrebbe arrivare appunto da un altro attaccante sul quale il City potrebbe decidere di virare.

GABRIEL JESUS ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PARATICI CI PENSA

Intanto comunque la Juventus continua a valutare il profilo del potenziale numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, e Gabriel Jesus stuzzica parecchio: ancora molto giovane, il brasiliano potrebbe durare a lungo nella rosa bianconera e, come abbiamo già detto, si sposerebbe abbastanza bene con le idee tattiche di Sarri che, peraltro, ha avuto modo di osservarlo da vicino quando allenava il Chelsea. Al momento Gabriel Jesus guadagna intorno ai 5 milioni di euro nel Manchester City: anche dal punto di vista economico ci sarebbero le premesse per un aumento dell’ingaggio da parte della Juventus, anche se ovviamente il Manchester City chiederà una cifra molto alta per il suo calciatore. Staremo allora a vedere come potrebbe evolvere la situazione legata al calciatore brasiliano.



