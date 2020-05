Gabriel Magalhaes al Napoli?/ Calciomercato, il centrale del Lille piace a Gattuso

Pubblicità

Il Napoli vuole un difensore centrale per la prossima stagione, ne abbiamo parlato: è molto probabile l’addio di Kalidou Koulibaly che sarà uno dei calciatori con i quali la società riuscirà a monetizzare, forse anche uno degli unici due perché José Callejon partirà a parametro zero, Dries Mertens resterà almeno un altro anno e la situazione di Hirving Lozano e Alex Meret è in stallo. Dunque, con il centrale senegalese si farà cassa e l’occasione è propizia, perché Koulibaly è reduce da una stagione in chiaroscuro nella quale si è involuto al netto dei problemi fisici, non dimostrando più quella continuità che sotto la guida di Maurizio Sarri lo aveva reso uno dei più forti in Europa nel suo ruolo. Ora si tratterà di chiudere positivamente questo campionato, ed eventualmente provare ad aumentare la valutazione; intanto Gennaro Gattuso sta già pensando al sostituto.

GABRIEL MAGALHAES AL NAPOLI?

L’allenatore del Napoli guarda particolarmente alla Ligue 1, che è ferma e non dovrebbe ripartire: un’occasione buona per provare a strappare qualche giocatore a prezzo di saldo. Due settimane fa avevamo tracciato il profilo di Boubacar Kamara, centrale dell’Olympique Marsiglia che è nella lista del Psg come possibile sostituto di Thiago Silva; il nome che in questi giorni è salito alla ribalta con prepotenza è quello di Jean-Clair Todibo, che piace a mezza Europa al di là di quello che ha mostrato in questa stagione, ma che è giovane e futuribile e potrebbe anche essere schierato davanti alla difesa. Il francese del Barcellona, ora in prestito allo Schalke 04, ha parecchi ammiratori e ultimamente sembra che l’Everton abbia messo la freccia e sorpassato tutti: uno sgarbo di Carlo Ancelotti alla sua vecchia squadra.

L’alternativa di Gattuso potrebbe chiamarsi Gabriel dos Santos Magalhaes: semplicemente noto come Gabriel, ma per distinguerlo da altri vi si fa riferimento come Gabriel Magalhaes. Un classe ’97 che però i 23 anni li compirà solo a dicembre; gioca nel Lille che nel gennaio 2017 lo ha prelevato dall’Avaì, mandandolo in prestito a Troyes e Dinamo Zagabria. Il problema è quello di essere extracomunitario: questo è lo stesso motivo per cui il Napoli non ha ancora affondato il colpo su Everton, perché i posti disponibili sono quelli che sono e dunque bisogna ponderare con attenzione. Il prezzo è di 17-18 milioni ma si potrebbe facilmente chiudere a 15; Magalhaes ha giocato da titolare tutte le sei partite del girone di Champions League e, al netto del rendimento del Lille (un punto conquistato) si è fatto notare come centrale solido, tanto da esser insostituibile in qualunque competizione stagionale. Il Napoli dunque ci pensa seriamente: che possa essere lui il tanto agognato difensore che prenderà il posto di Koulibaly?



