Tra i tentatori di Temptation Island 2025 troviamo anche Gabriel Merolla, che abbiamo già visto in passato a Uomini e donne di Maria De Filippi. Per il giovane è tempo di rimettersi in pista grazie a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia ha svelato nella prima puntata chi sono i tentatori, i single che senza dubbio metteranno zizzania tra le coppie instabili che hanno deciso di prendere parte al format di Mediaset. “Sono laureato in magistrale l’anno scorso, ho studiato anche due anni all’estero, l’esperienza all’estero mi è servita per maturare e confrontarmi con il mondo. Per me lo sport è vita, l’attività fisica è la mia più grande passione.

Amo coltivare nuove esperienze e amicizie in generale, sono molto deciso e ho un carattere molto forte e che magari possano coinvolgermi in attività. Mi piaccio fisicamente ma non mi compiaccio, non baso la mia personalità sulla mia estetica. Vorrò costruire qualcosa di duraturo un domani, una famiglia, anche dal punto di vista lavorativo mi aspetto una situazione più stabile” ha confidato Gabriel Merolla a riguardo. Durante la prima puntata di Temptation Island abbiamo visto Gabriel Merolla avvicinarsi a Sonia, vedremo se ci saranno degli sviluppi nel nuovo appuntamento.

Temptation Island, Gabriel Merolla troverà l’amore?

Il tempo dirà se anche per Gabriel Merolla scoccherà la scintilla dell’amore in questo viaggio a Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia in passato ha fatto nascere anche dei grandi amori, come confermato da un volto storico dietro le quinte dei programmi della De Filippi.

Raffaella Mennoia riguardo a tante storie viste nascere nel programma di Canale Cinque ha confidato: “È successo che si siano accese delle intese che si sono concretizzate, anche al di fuori del programma, a dimostrazione che quello che succede è reale”. Vedremo se ci sarà questa possibilità anche per Gabriel Merolla durante il viaggio nei sentimenti, che sicuramente gli concederà qualche ghiotta occasione di allargare la cerchia di conoscenze.

