Temptation Island 2025, chi è Gabriel Merolla tra i tentatori della trasmissione: in passato ha corteggiato Francesca Sorrentino a Uomini e donne

Inizia la nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia spalanca le porte ai nuovi concorrenti della trasmissione di Canale Cinque. Riparte il viaggio nei sentimenti che regalerà diverse emozioni ai telespettatori nelle prossime settimane. Tra i protagonisti e tentatori troveremo anche un volto già noto del piccolo schermo, parliamo di Gabriel Merolla, che sarà uno dei tentatori della trasmissione Mediaset e metterà a dura prova le coppie che metteranno alla prova i sentimenti nel format ideato dalla Fascino. Non è ben chiara la sua posizione lavorativa, anche se tramite il profilo LinkedIn il giovane ha spiegato di aver fatto uno stage come analyst. Presentandosi, Gabriel Merolla si è espresso così:

Sarah e Valerio, chi è la coppia di Temptation Island 2025: la crisi dopo convivenza/ "Chat con altri uomini"

“Ho 24 anni e ho appena terminato gli studi in Economia, Management e Sostenibilità. Oltre alla mia lingua madre, l’italiano, sono fluente in inglese e spagnolo grazie ai miei due anni accademici all’estero. Sono un ragazzo entusiasta e curioso, sempre alla ricerca di nuove conoscenze e opportunità lavorative” ha confidato dicendosi pronto ad altre grandi avventure anche in futuro. Adesso per lui arriva l’occasione a Temptation Island, vedremo se con la sua bellezza riuscirà a trovare l’amore e mettere in crisi qualche coppia.

Garlasco, Bocellari: "La procura chiese l'assoluzione di Stasi in Cassazione"/ "Basta pressioni mediatiche"

Temptation Island, Gabriel Merolla e il passato in tv

La presenza di Gabriel Merolla sul piccolo schermo non suonerà nuova ai telespettatori, in particolare a quelli che seguono con abitudine le trasmissioni di Maria De Filippi.

Gabriel è stato infatti un corteggiatore nel programma, in particolare della bella Francesca Sorrentino che però non ha voluto saperne di una possibile relazione con lui e dopo poco tempo il ragazzo ha salutato il programma. Adesso arriva una nuova occasione, questa volta grazie a Temptation Island, da corteggiatore a tentatore.