Gabriel Merolla, chi è il tentatore di Temptation Island: la conoscenza con Francesca Sorrentino

Tra i tentatori di Temptation Island 2025, c’è anche Gabriel Merolla. Chi è esattamente uno dei protagonisti del reality di Canale 5? Originario di Napoli, Gabriel ha 25 anni ed è nato tra il 1999 e il 2000. Laureato lo scorso anno in Economia, Management e Sostenibilità all’Università Suor Orsola Benincasa, ha completato due anni di studio all’estero. Gabriel si è presentato come un ragazzo “entusiasta e curioso, sempre in cerca di nuove opportunità”, motivo per il quale ha deciso di mettersi alla prova nel reality delle tentazioni.

Prima del reality di Canale 5, Gabriel aveva già avuto esperienze televisive. Difatti, diversi mesi fa, ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne, dove ha conosciuto la tronista Francesca Sorrentino. Tuttavia, la frequentazione è finito dopo breve tempo, con Francesca che ha deciso di eliminarlo. A giugno 2025, Deianira Marzano ha confermato la sua partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, rivelando che Gabriel era già considerato uno dei tentatori.

Gabriel Merolla: il suo percorso a Temptation Island 2025

Ma, come sta andando fino ad ora il percorso di Gabriel Merolla nel villaggio di Temptation Island 2025? Nella prima puntata del 3 luglio, l’ex corteggiatore si è avvicinato a Sonia, mostrando una certa complicità. In particolare, ha voluto ascoltare attentamente le problematiche della ragazza, fornendole i suoi consigli. Tuttavia, fino ad ora, non sembra aver ancora stretto un legame tale da mettere alla prova le relazioni delle fidanzate. A questo punto, non resta che seguire la puntata di questa sera, 17 luglio, per capire come si evolverà la situazione.

