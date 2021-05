Gabriel Montesi/ Da “Un medico in famiglia” al David di Donatello? “Sono ancora emozionato”

Gabriel Montesi è tra i candidati al Premio David di Donatello 2021 nella categoria miglior attore non protagonista per il film “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo. Una grande gioia per l’attore di Aprilia che si è ritrovato inserito nella cinquina di quello che è considerato il Premio Oscar del cinema italiano che ha ricevuto la notizia mentre era impegnato nelle registrazioni di una serie tv. “Ero sul set di una serie tv a Roma: è venuto il produttore e mi ha annunciato che ero nella rosa dei cinque finalisti per il David di Donatello. Sono ancora emozionato” – sono state le prime parole dell’attore intervistato da Il messaggero. L’attore si è avvicinato al mondo del cinema frequentando il laboratorio sperimentale del teatro Finestra di Aprilia anche se non ha mai pensato di diventare un attore. “Sognavo di fare l’archeologo racconta perché mi piaceva provare il senso di meraviglia nelle scoperte” – ha detto Gabriel che poi ha cominciato con piccoli ruoli a farsi conoscere ed apprezzare one attore. Prima la serie “Un medico in famiglia” poi “Il restauratore” fino al debutto sul grande schermo nel film “Pasolini” di Abel Ferrara.

La consacrazione di Gabriel Montesi arriva proprio con il film “Favolacce” che gli ha cambiato la vita. “Interpretare questo personaggio spiega mi ha fatto crescere molto: ho vestito i panni di un papà non conforme al concetto classico di famiglia, ma che comunque riesce a educare nel migliore dei modi suo figlio. Spesso la società ti giudica solo dall’aspetto” – ha detto Gabriel che in questi giorni è anche tra i protagonisti della serie “Speravo de morì prima,” dedicata alla vita di Francesco Totti in cui presta il volto all’amico Antonio Cassano.

“Ho dovuto fare un lavoro impegnativo per entrare nel personaggio, così diverso da me. Mi sono concentrato sulle nostre differenze e sui punti in comune, aiutato da Francesco Zenzola per cimentarmi col barese. Stando ai commenti che leggo, l’interpretazione ha convinto. Spero di conoscere al più presto il vero Cassano” – ha detto l’attore parlando del suo ruolo. Ora l’attesa per il Premio David di Donatello, anche se ha precisato: “non mi sento in competizione assicura Gabriel per me è un onore essere nella cinquina e non posso che imparare dagli altri attori in lizza”.

